Algérie: Ghardaïa - L'étude d'aménagement de la wilaya d'El-Menea présentée aux autorités locales

Ghardaia — L'état d'avancement et les grandes lignes de l'étude d'aménagement et de développement de la wilaya déléguée El-Menea ont été présentées lors d'une rencontre des responsables de l'exécutif de la wilaya, a indiqué lundi à l'APS le secrétaire général de la wilaya de Ghardaia.

Initiée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, l'étude d'aménagement a été confiée en novembre 2018 au Centre national d'études et d'analyses pour la population et le développement (CNEAPD) pour un coût de plus de 14 millions DA, afin de permettre à cette région de devenir une zone à forte attractivité à travers la mobilisation de toutes ses potentialités, a précisé M.Boualem Amrani.

Le plan d'aménagement permettra de maîtriser le développement des zones urbaines de la région, de garantir une urbanisation selon une vision rationnelle en respectant l'environnement, de créer un équilibre entre les différentes utilisations du terrain et d'apporter un appui aux projets économiques d'investissement, permettant la création d'emplois, a expliqué détaillé le secrétaire général.

Selon le wali déléguée d'El-Menea, Mohamed Dahmani, cette étude vise à hisser El-Menea au rang d'une grande ville à travers la valorisation de son patrimoine culturel et civilisationnel, la préservation des espaces verts et de l'environnement, l'amélioration de l'accès aux services et équipements sociaux de proximité et le renforcement de la gouvernance...

Elle vise à conforter le rayonnement économique, social et culturel d'El-Menea et à insuffler une nouvelle dynamique socio-économique à la région, à renforcer sa vocation touristique et agricole et à créer des emplois.

Elaboré selon une stratégie concertée de développement avec les acteurs locaux, cette phase de l'étude établira en premier, un diagnostic global sur les dysfonctionnements spatiaux d'ordre économique, social et environnemental que sur les potentialités à valoriser en termes de ressources naturelles, économiques et humaines.

Sur la base de ce diagnostic, l'étude aura à identifier un ensemble d'espaces de projets destinés à asseoir les conditions de développement durable de cette région érigé en 2015 en wilaya déléguée.

Pour cela, la région d'El-Menea est plus que jamais appelée à mettre en place des synergies et des polarités entre ses territoires particulièrement dans le domaine de l'agriculture, du tourisme et des infrastructures afin d'atteindre le développement durable harmonieux.

Positionnée sur un site naturel disposant d'espaces relativement plats sur la route nationale RN-1 à dix kilomètres au Nord de l'actuel El-Menea, la future ville, unique dans son aspect architectural et respectueuse de l'environnement, devra recevoir à terme, sur une superficie de près de 600 hectares extensibles, quelque 50.000 habitants avec toutes les commodités d'une agglomération urbaine moderne à vocation touristique et agricole.