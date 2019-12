Afrique du Sud: La Sud-Africaine Zozibini Tunzi est Miss Univers 2019

L'Afrique du Sud se réjouit ce lundi 9 décembre de la victoire de sa candidate au concours de Miss Univers. Âgée de 26 ans et étudiante en relations publiques, Zozibini Tunzi est la troisième Sud-Africaine à être couronnée dans l'histoire de la compétition.

Silhouette longiligne, cheveux très courts au naturel, et grand sourire, Zozibini Tunzi a marqué l'édition 2019 de Miss Univers par son style original, et son discours final. « J'ai grandi dans un monde où une femme comme moi, avec mon type de peau et mon type de cheveux, n'a jamais été considérée comme étant belle », s'est-elle confiée, espérant que sa victoire permette de changer ces critères de beauté.

Sa prestation lui a permis de ravir la couronne à plus de 90 candidates, et de battre notamment les deux autres finalistes, Miss Porto Rico et Miss Mexique.

Apprendre aux jeunes filles à devenir des leaders

La candidate sud-africaine est aussi revenue sur le droit des femmes, une question très présente lors de cette édition, et au cœur de l'actualité de son pays. Elle a insisté sur l'importance d'apprendre aux jeunes filles à devenir des leaders et des dirigeantes, pour atteindre l'émancipation.

Une victoire célébrée sur les réseaux sociaux par de nombreuses personnalités, comme l'animatrice de télévision Oprah Winfrey, ou le président Cyril Ramaphosa, qui espère que de nombreux enfants sud-africains seront inspirés par ce couronnement.