Soudan: L'arrestation d'éléments de Boko Haram au Soudan est une menace pour la sécurité

Khartoum — - Un nombre d'Experts ont affirmé que l'Arrestation de six éléments de Boko Harem à l'intérieur des Territoires Soudanais de Nationalité Tchadienne représente une Grave Menace pour la Sécurité.

Le Prof. de Science Politique dans un nombre d'Universités Soudanaises, le Dr Ibrahim Mohamed Adam, a expliqué que l'arrestation des éléments de Boko Haram par les Renseignements Militaires Soudanais prouve l'Hypothèse avancée par certains experts que le Soudan pourrait être exposé à des menaces et à des Problèmes de Sécurité, ainsi que peut-être un ciblage de sa Révolution.

Le Dr Ibrahim a souligné l'importance de la Cohérence et du Soutien aux Forces Armées Soudanaises (FAS), aux Forces de Soutien Rapide (FSR) et aux Organes de Sécurité afin d'affronter les Terroristes et de protéger le pays des maux de Boko Haram.

Par ailleurs, l'Analyste Politique Al-Rashid Mohamed Ismail, a déclaré que l'une des conditions américaines pour retirer le Soudan de la Liste des Etats parrainant le Terrorisme est que le Soudan doit travailler activement dans la Lutte contre le Terrorisme.

Ce problème, selon le Dr Mohamed, nécessite des Forces de Sécurité Efficaces, bien Formées et Solides pour poursuivre ces Criminels et pour contrer leurs activités, telles que le Terrorisme, la Traite des Etres Humains, le Trafic de Drogue et l'Immigration Illégale.