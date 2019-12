Ile Maurice: Pêche - Le Fishermen Welfare Fund offre 168 bourses aux enfants des pêcheurs

communiqué de presse

Cent soixante-huit enfants de pêcheurs mauriciens et rodriguais bénéficieront de bourses offertes par le Fishermen Welfare Fund. A cet effet, une cérémonie est prévue le jeudi 12 décembre 2019 à la Mauritius Maritime Training Academy à Pointe aux Sables en présence du ministre de l'Economie bleue, des Ressources Marines, de la Pêche et des Transports maritimes, M. Sudheer Maudhoo.

Un total de 41 bourses seront destinées aux élèves ayant complété le Primary School Achievement Certificate (PSAC) et qui poursuivront des études secondaires. Ils recevront une allocation de Rs 375 par mois pendant leurs années d'études de Grade 7 à 9. Une quinzaine d'étudiants qui entameront le PSAC (Extended Stream), étalé sur quatre ans, bénéficieront de Rs 375 également sur une base mensuelle.

Les 56 étudiants qui poursuivront des études en Grades 10 et 11 percevront Rs 375 par mois. De plus, une allocation mensuelle de Rs 750 sera versée à 25 étudiants qui entameront les Grades 12 et 13. Dans la catégorie de Post Higher School Certificate, 14 élèves bénéficieront de Rs 1 500 par mois afin qu'ils puissent poursuivre leurs études tertiaires.

Dans la filière pré-vocationnelle, cinq étudiants qui entameront le National Certificate (NC) 2 à 3 recevront une allocation de Rs 375 mensuellement. Quatre bourses seront offertes à ceux qui poursuivront le NC 4 à 5 et ils percevront Rs 750 par mois. De plus, le Fishermen Welfare Fund offrira Rs 1 500 sur une base mensuelle à trois élèves dans la filière polytechnique qui entameront des études de NC 6 et Rs 2 000 mensuellement à cinq élèves qui poursuivront le Postgraduate Course.

Le programme de bourse d'études pour les enfants des pêcheurs a été introduit par le gouvernement en 1990. L'objectif est d'apporter une assistance financière aux enfants avec de bonnes performances académiques afin de leur permettre d'avancer. Ce programme est ainsi un outil pour démocratiser davantage l'accès à l'éducation aux enfants des pêcheurs.

Le Fishermen Welfare Fund

Créé en 2000, le Fishermen Welfare Fund opère sous l'égide du ministère de l'Economie bleue, des Ressources Marines, de la Pêche et des Transports maritimes. Il vise à améliorer le bien-être des pêcheurs de Maurice et Rodrigues, et de leurs familles. Pour mener à bien cette vision, le Fishermen Welfare Fund élabore des plans, y compris des plans pour des prêts et autre assistance financière, ainsi que des projets.

Outre les bourses d'études, le Fund offre également des allocations de maternité, des allocations maladie, des allocations à la famille des pêcheurs disparus en mer, et une indemnité funéraire aux membres de la famille d'un pêcheur en cas de décès de ce dernier. De plus, une assistance financière est offerte aux pêcheurs dont le bateau a été accidentellement endommagé en mer.