Ile Maurice: Festival de régate de PhoenixBev - Rodrigues en fête

Rodrigues est réputée pour son hospitalité légendaire, ses fruits de mer, son peuple chaleureux et son esprit d'appartenance. Et comment parler de cette île sans parler de sa culture dont la régate fait partie ?

PhoenixBev a organisé une journée pas comme les autres avec une compétition de régate devant ses locaux dans le lagon de Pointe L'herbe à Rodrigues, le dimanche 1er décembre. Une édition qui est le fruit d'une collaboration avec la commission des Arts et de la Culture en marge de la 20e édition du Festival kreol dans l'île.

51 bateaux (en bois et en fibre), réunissant pas moins de 300 membres d'équipage et inscrits dans quatre catégories de taille, ont égayé cette journée ponctuée par un concert avec des groupes rodriguais, ainsi que Cassiya. Ils étaient nombreux, jeunes et vieux, à venir assister en famille à ces épreuves de voile et aux spectacles offerts.

Comme l'année dernière, c'est l'équipage de Benjamin Abdool (Fighters) qui a dominé la compétition. «Nou ti paré pou ganyé. Lékip li soudé. Nou ena ene bon lentente et nou konn nou bato. Sé enn fierté pou nou, pou mo lékip nou tou bann péser et la fami», dira-t-il après avoir reçu son trophée des mains de la commissaire des Arts et de la Culture, Rose de Lima Edouard. Benjamin Abdool avait également un deuxième bateau (Fighters III) dans la catégorie bateau en fibre de verre et son équipage s'est adjugé le titre une nouvelle fois comme l'an dernier.

Les représentants de Phoenix Beverages Ltd, Patrice Sheik Bajeet (Senior Marketing Manager), Fréderic Dubois (Senior Sales Manager), Romi Joganah (Events Manager) étaient aux côtés de Fock Keng Ho Tu Nam, manager de PhoenixBev Rodrigues lors du déroulement de cette manifestation dominicale. Les organisateurs ont tout mis en œuvre pour que ce festival de régate soit une belle réussite. Ils ont aussi récompensé, comme il se doit, tous les participants.

Les résultats

Catégorie bateau bois +24 ft

Equipages Régions Bateau Longueur Prix (RS)

1 Benjamin Abdool Camp Pintade Fighters 1 24 ft 8 15,000

2 Gerard Azie Mourouk Bob 25 ft 10,000

3 Jean Richardniel Jolicoeur Mourouk Feroce 25 ft 8,000

Catégorie bateau bois -22 ft

Equipages Régions Bateau Longueur Prix (RS)

1 Maxwell Marianne Citron Donis Pacific 21 ft 10,000

2 Jean Clette Clair Tamarin St Christophe 21 ft 5 8,000

3 Jean Alec Edouard Graviers Le Competent 20 ft 6 6,000

Catégorie bateau fibre +24 ft

Equipages Régions Bateau Longueur Prix (RS)

1 Jean Joseph Jolicoeur Mt Malgache St Christophe 24 ft 15,000

2 Jean Wesley Agathe Baie Diamant Freedom 24 ft 10,000

3 Jean Damien Rose Anse Goeland Moon Light 24 ft 8,000

Catégorie bateau fibre -22 ft

Equipages Regions Bateau Longueur Prix (RS)

1 Benjamin Abdool Camp Pintade Fighters 2 21 ft 3 10,000

2 Speville Hortense Fok On Tamarin Fregate 21 ft 8,000

3 Joceley Edouard Dans Coco Racine Bless 21 ft 6,000