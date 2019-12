Togo: Foly Satchivi - « Faure Gnassingbé est dur d'oreille »

L'homme se fait toujours désirer par les militants de son parti qui dans une théâtralisation sans pareille réclament ça et là sa candidature pour un quatrième mandat à la tête du pays.

Mais Foly Satchivi du mouvement En Aucun Cas et ses pairs semblent le voir déjà être candidat pour un nouveau mandant et sont corps et âme dans la bataille contre ce énième mandat du fils d'Eyadéma (lui président du Togo pendant 38 ans et décédé le 05 Février 2005).

Face à la presse aujourd'hui, celui-là qui plusieurs semaines plus tôt était encore en prison et avait bénéficié de la grâce de Faure Gnassingbé pour y sortir, se dit debout contre ce 4ème mandat du locataire de la Marina de Lomé, et demande à tous les Togolais d'en faire autant...

« En effet, après trois (3) mandats, passés à la tête du Togo, Faure Gnassingbé, le fils du dictateur EYADEMA, arrivé au pouvoir, après le décès de son père qui, lui-même y a passé 38 ans, se prépare à nous voler encore cinq (5) années de notre existence. Mais ça, nous ne l'accepterons jamais.

Nous ne le lui permettrons jamais. Nous le lui avons déjà signifié, plusieurs fois, à travers des interpellations virtuelles et passives.

Mais apparemment, ses oreilles sont tellement dures qu'il faudrait plus que des mots pour le contraindre à renoncer à son hideux et funeste projet de 4ème mandat », ce sont là des mots du porte-parole du mouvement « En Aucun Cas ».