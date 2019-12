Algérie: Blida - Sit-in de soutien à la présidentielle et à l'Institution militaire

Blida — Un sit-in de soutien à la présidentielle du 12 décembre courant et à l'Institution militaire a été organisé, lundi, à la place de la commune de Bouinane de Blida.

Les manifestants, issus de différentes communes de Blida et relevant de diverses associations et organisations, se sont réunis à la place centrale de Bouinane, brandissant l'emblème national et entonnant des chants nationaux, tout en scandant des slogans exprimant leur "soutien total et inconditionnel" à la prochaine élection présidentielle.

Ils ont, également, lancé un appel à une affluence massive vers les bureaux de vote le 12 décembre courant, pour ont-ils dit, "l'union et la stabilité de l'Algérie, et museler les voix qui appellent à la Fitna".

Les participants à ce sit-in ont, également, brandi des pancartes dénonçant "les actes de violence commis contre des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, durant l'accomplissement de leur devoir électoral, au même titre que contre certains journalistes couvrant le déroulement de l'opération électorale".

Ils ont exprimé, par la même, leur soutien à l'Institution militaire et aux institutions sécuritaires, louant leur rôle dans la préservation de la stabilité du pays et la protection des manifestants lors des marches.

"Djeich Chaàb Khaoua Khaoua", "Non à la Fitna", "les élections sont la solution", "Non à l'ingérence étrangère dans nos affaires internes", et "Non à la violence contre celui qui vote", ont été les principaux slogans brandis par les participants à ce sit-in.