Sénégal: 1ere journée ligue pro - Le Casa Sport chute d'entrée à domicile

Pour sa première sortie de la saison en championnat, dans son antre du Stade Aline Diatta, le Casa sport a chuté devant les Rufisquois du TFC sur le score d'un but à zéro.

Apres une belle entame de match ponctuée par la première franche occasion à l'actif de Mamina Badji qui rate de peu la balle d'ouverture du score , le Casa se heurte à un bon regroupement des visiteurs de Teunghedj Fc qui retrouvent leur marque après les 20 premières minutes .

Les visiteurs décident de corser le jeu avec un impact physique qui va beaucoup gêner les poulains de Ansou Diadhiou du Casa sport qui terminent difficilement la première mi-temps. De retour des vestiaires, les visiteurs impriment un rythme soutenu.

Et profitant d'un corner à la 50e mn et d'une mauvaise appréciation du portier Aliou Badara Faty , Bouly Junior Sambou catapulte de la tête une balle qui se loge au fond des filets. Un but qui refroidit les ardeurs des Sudistes qui déjouent et s'illustrent par un jeu décousu, ponctué de mauvaises passes.

Les changements opérés par le coach Ansou Sané n'auront pas les effets escomptés devant la réorganisation tactique des visiteurs qui passent par deux fois à côté du but du breack. Un démarrage difficile pour le Casa qui, devant un public venu nombreux, a eu du mal à synchroniser ses passes.

Les entrées de Malan Sagna et Djibril Sylla ont plus que compliqué la tâche aux joueurs du Casa qui ont abdiqué devant l'impact physique des Rufisquois plus déterminés et mieux expérimentés qui ont su gérer leur courte avance d'un but à zéro jusqu'au coup de sifflet final du trio arbitral kaolackois dirigé par Cheikh Kâ.

FOOTBALL-RESULTATS LIGUE 1 : Des visiteurs souverains

Trois des quatre matchs joués dimanche pour la première journée de Ligue 1 se sont soldés par la victoire des visiteurs, l'AS Douanes, Diambars et Teungueth FC. L'As Douanes a obtenu le meilleur résultat en allant battre le Stade de Mbour, 2-0.

Les équipes de Diambars et de Teungueth FC ont respectivement dominé celles du CNEPS de Thiès et du Casa Sports de Ziguinchor, sur le score, 1-0.

Chez elle, au stade Alassane-Djigo, l'AS Pikine a battu le Ndiambour de Louga, 3-2. Samedi, pour l'ouverture de la saison, Dakar Sacré-Cœur a bien entamé la compétition, avec une large victoire, 3-0, sur l'US Gorée. Génération Foot a battu le Jaraaf, 1-0. Niary Tally et Mbour PC ont fait match nul, 0-0.