Cameroun: L'Université de Yaoundé 1 veut se positionner parmi les meilleures d'Afrique

Cette ambition affichée par la mère des universités camerounaises, a été au centre de l'atelier du Plan stratégique de développement (PSD) de l'Université de Yaoundé 1.

Les travaux présidés le 28 novembre dernier à Yaoundé ( capitale politique du Cameroun), par le Prof. Jacques Ndongo le ministre d'État, ministre camerounais de l'Enseignement supérieur ( Minesup), visent à inscrire cette université, dans un cycle de formation adapté aux besoins socioéconomiques du Cameroun.

l'Université de Yaoundé 1 a l'ambition de devenir parmi les meilleures universités du continent africain. Un pôle de développement socioéconomique. C'est l'objectif assigné à l'atelier sur le PSD de l'Université de Yaoundé 1.

Au présidium de l'atelier, Jacques Fame Ndongo le Minesup. Ce dernier n'a pas manqué de relever la politique volontariste et cohérente du Prof. Maurice Aurélien Sosso le recteur de l'Université de Yaoundé 1. Maestria managériale de ce Professeur agrégé de Médecine qui à en croire Jacques Fame Ndongo, " vise la promotion de son potentiel humain par le développement des savoirs; en particulier dans les domaines des humanités ainsi que celui des sciences et de la technologie ". Pour le ministre d'État, il est question pour l'Université de Yaoundé 1, de se hisser au niveau des meilleures universités d'Afrique. " Il n'y a pas l'ombre d'un doute que les activités menées jusqu'ici par l'Université de Yaoundé 1 lui ont permis de s'affirmer dans le paysage de l'enseignement supérieur au Cameroun et dans la sous-région ; et de bâtir son identité comme une université à la pointe de l'excellence et de l'innovation ", dira le Professeur et chancelier des Ordres académiques, Jacques Fame Ndongo.

Prenant la parole pour son allocution de bienvenue, le recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Maurice Aurélien Sosso avec la sobriété et la dignité qu'on lui connaît, dira que" l'Université de Yaoundé 1 s'est résolument lancée dans une grande politique de grandes innovations technopédagogiques en matière du numérique éducatif. Cette dynamique s'est renforcée avec le don de 500.000 ordinateurs portables de Son Excellence Paul Biya, président de la République, aux Camerounais, permettant ainsi de réaliser un saut qualitatif vers le numérique éducatif et surtout l'accès à des bibliothèques numériques en ligne, désormais possible à l'Université de Yaoundé 1, grâce au contrat signé avec l'éditeur Elsevier. "

Ont pris part à l'atelier su le Plan stratégique de développement de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Barnabé Mballa Ze le directeur de l'Ecole normale supérieure ( ENS) de l'Université de Yaoundé 1, les responsables des autres écoles de l'Université de Yaoundé 1, les responsables des universités de Maroua, Dschang, Bamenda et Yaoundé 2- Soa. Le ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire ( Minepat) était bien présent, avec sa batterie d'experts aux côtés desquels étaient visibles d'autres ministères ainsi que des partenaires au développement, dont la Banque africaine de développement (Bad), la GIZ, le PNUD, l'AFD, l'Agence universitaire de la francophonie ( Auf).

Le Minepat a félicité le top management de l'Université de Yaoundé 1, pour les efforts consentis en vue de son Plan stratégique de développement.

Vivement une université de Yaoundé 1 qui aille vers les cimes de l'excellence, réponde aux besoins et défis socioéconomiques du Cameroun, et, se hisse parmi les meilleures universités d'Afrique.