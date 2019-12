Togo: Des appels à projets alléchants du PAIEJ-SP pour le recrutement de 805 primo-entrepreneurs agricoles

Tu es primo-entrepreneur agricole, tu es à la recherche d'appui pour te lancer, cette opportunité peut être la sienne.

En fait, en collaboration avec plusieurs entreprises et dans l'optique de réussir ses projets d'entreprise dans les clusters AGROKOM, la JCAT, Al Walid Agrobusiness, AVI, CAT, NSCPA et SAM, le PAEIJ-SP (Projet d'Appui à l'Employabilité et à l'Insertion des Jeunes dans les Secteurs Porteurs), est à la recherche de 805 primo-entrepreneurs agricoles.

Si l'on comprend bien que les projets qui sont recherchés et donc éligibles doivent varier selon le cluster concerné, et peuvent aller de la production du soja au service de mécanisation agricole, en passant par la culture du manioc, du champignon, et autres, il n'en demeure pas moins que les candidats recherchés dont le nombre varie selon le cluster choisi, se doivent de remplir certains critères comme, avoir entre 18 et 45 ans, être togolais, être porteur d'un projet innovant développé en réponse à l'appel à projets, et aussi, disposer d'au moins un an d'expérience dans le secteur ou sous-secteur visé. Aussi, le PAEIJ-SP tient à ce que les potentiels candidats aient la capacité de faire un apport personnel de 10% du coût de leur projet.

Et pour finir, il est donc demandé des postulants, un engagement au respect des principes d'agrobusiness et d'un cluster, une sorte de contractualisation avec les autres acteurs, participation aux activités du cluster.

Les intitulés des appels à projets

« Appel à projets pour la sélection de 50 jeunes entrepreneurs individuels (primo-entrepreneurs) au profit de l'entreprise AIDE TOI LE CIEL T'AIDERA »

« Appel à projets pour la sélection de 100 jeunes entrepreneurs individuels (primo-entrepreneurs) au profit de l'entreprise AIDONS-NOUS »

« Appel à projets pour la sélection de 55 jeunes entrepreneurs individuels (primo-entrepreneurs) au profit de l'entreprise AL WALID AGROBUSINESS »

« Appel à projets pour la sélection de quarante (40) jeunes entrepreneurs individuels (primo-entrepreneurs) au profit de l'entreprise AVI SARL »

« Appel à projets pour la sélection de trente (30) jeunes entrepreneurs individuels (primo-entrepreneurs) au profit de l'entreprise CAT SARL »

« Appel à projets pour la sélection de 100 jeunes entrepreneurs individuels (primo-entrepreneurs) au profit de l'entreprise JCAT SARL »

« Appel à projets pour la sélection de 150 jeunes entrepreneurs individuels (primo-entrepreneurs) au profit de l'entreprise NSCPA »

« Appel à projets pour la sélection de 100 jeunes entrepreneurs individuels (primo-entrepreneurs) au profit de l'entreprise SAM SARL »

« Appel à projets pour la sélection de 50 jeunes éleveurs (primo-entrepreneurs) au profit d'un agrégateur basé à Kantè »

« Appel à projets pour la sélection de 30 jeunes entrepreneurs individuels (primo-entrepreneurs) au profit de l'entreprise VIOTO AGROBUSINESS »

« Appel à projets pour la sélection de 100 jeunes entrepreneurs individuels (primo-entrepreneurs) au profit de l'entreprise TRESOR AGRICOLE »