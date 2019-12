Algérie: Présidentielle - Une halte historique à réussir pour la sécurité et la stabilité du pays

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN) Slimane Chenine a affirmé, lundi à Alger, que la Présidentielle du 12 décembre était une halte "historique" et "charnière" à la réussite de laquelle il faut contribuer à travers une participation massive "pour élire, en toute démocratie, régularité et transparence, l'homme qu'il faut pour diriger le pays et préserver sa stabilité et sa sécurité".

"Une forte participation à cette échéance présidentielle contribuera, incontestablement, à la préservation de l'avenir des générations et à la pérennité, la stabilité et la sécurité de l'Algérie pour qu'elle demeure debout et altière comme elle a toujours était et le restera", a souligné M. Chenine lors de la plénière consacrée à l'adoption de plusieurs projets de loi.

Exprimant sa conviction que "le peuple algérien saura, à l'occasion de ce rendez-vous historique, répondre aux voix de l'extérieur et à leurs portes voix à l'intérieur qui s'imaginent que les petits enfants des Chouhada, tels que Mustapha Ben Boulaïd, Amirouche et Ahmed Zabana, peuvent renoncer à l'unité, à la stabilité et à la sécurité de leur pays", il a déclaré que "le peuple algérien est attaché à ce que son pays demeure altier et son emblème flottant souverainement".

Le président de l'APN a exhortén dans ce sens, les citoyens et les députés, en premier lieu, à oeuvrer au succés de "ce rendez-vous historique".

En conclusion il a appelé au "respect des voix qui s'élèvent contre l'organisation de l'élection" affirmant que "l'Etat veillera à ce que tout un chacun aura la protection du pays conformément aux lois de la République sans atteinte ou distinction aucune entre les citoyens".