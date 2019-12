Algérie: Appel à développer les activités scientifiques d'astronomie en milieu scolaire

El-Oued — Les participants à la 1ère édition du "Campement Thuraya d'astronomie", qui a pris fin lundi à El-Oued, ont appelé à développer les activités scientifiques d'astronomie en milieu scolaire en vue d'imprégner les élèves des notions élémentaires de cette science.

L'intérêt de consolider cette approche à travers la création de clubs d'astronomie au niveau des établissements éducatifs est de susciter l'intérêt des élèves à ce volet scientifique et d'ancrer cette culture dans la société, notamment en milieu des jeunes, a estimé le président de l'association "Ibn Al-Haythem" des sciences et d'astronomie et membre de l'Union arabe des sciences spatiales et d'astronomie, Zineddine Zeroual.

Le chargé de communication à l'Office nationale de la culture et de l'information (ONCI) a signalé, pour sa part, que les services de l'Office ont tenu à être un partenaire permanent et à accompagner les associations et organismes activant dans la recherche scientifique, notamment l'astronomie, vu l'importance de ces activités scientifiques spécialisées dans la dynamisation de la vie scientifique en milieu juvénile, notamment en termes de développement intellectuel et scientifique.

L'ONCI envisage de signer des conventions de partenariat avec des associations et instances activant dans le domaine de l'astronomie et dans d'autres activités à caractère scientifique et académique, a précisé, à ce titre, Abdelhamid Bouhala, ajoutant que cette démarche tend à impulser la vie scientifique en milieu des jeunes.

Cette rencontre a donné lieu à la mise en place de quatre ateliers d'application sur l'observation astronomique, la photographie astronomique, la formation d'animateurs en astronomie et le calcul astronomique.

Mis sur pied par l'ONCI, avec le concours du Centre de recherches en astrophysique et géophysique, ce campement a regroupé, à la maison de jeunes de la cité des 300 logements à El-Oued, plus de 50 participants issus de six wilayas du pays.