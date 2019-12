Congo-Brazzaville: Education - L'ambassade d'Allemagne offre des livres aux établissements scolaires

Les cérémonies respectives de remise des ouvrages se sont déroulées, le 9 décembre, à Brazzaville aux lycées Chaminade et de la Révolution, en présence du directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Adolphe Mbou Maba.

Les livres de la nouvelle édition, d'une valeur de quatre millions de francs CFA, sont destinés aux apprenants de la langue allemande. Dans son allocution de circonstance, l'ambassadeur d'Allemagne, Klaus Peter Schick, a souligné la nécessité de renforcer la coopération entre son pays et le Congo dans le domaine de l'apprentissage de cette langue. « Partout, nous voulons soutenir et accompagner les garçons, les jeunes femmes et les jeunes hommes qui se battent avec difficultés pour apprendre la langue allemande, et chaque enseignant qui les mène dans cet effort et chaque proviseur qui offre l'allemand à son lycée », a déclaré l'ambassadeur d'Allemagne au Congo.

Devant les proviseurs, enseignants et élèves des deux lycées, le diplomate a chaque fois exprimé son souhait de voir les ouvrages être utilisés à bon escient. « Mettez les livres en action. Ils sont précieux et nouveaux, et j'espère qu'ils seront vieillis et surtout bien usés lorsque nous vous rendrons visite la prochaine fois. Ces livres veulent voir la lumière des salles de classe chaque jour, chaque semaine. L'allemand n'est pas en concurrence avec l'anglais ou l'espagnol ou le chinois. Plutôt, nous offrons un grand avantage aux jeunes », a indiqué l'ambassadeur.

Conscient de la difficulté du chemin à parcourir, Klaus Peter Schick pense qu'il est nécessaire de faire preuve de « l'initiative, de la flexibilité et les moyens avant qu'on commence finalement les études au pays de Mercedes Benz ». Dans les pays voisins comme le Gabon et le Cameroun, il a fait savoir que cela marche déjà très bien. « Le Gabon envoie des groupes des étudiants en Allemagne chaque année. Et les Camerounais sont le plus grand groupe des Africains aux universités allemandes », a-t-il révélé.

A l'issue de la remise officielle des livres, les proviseurs des deux lycées ainsi que leurs élèves ont salué tour à tour l'initiative de l'ambassade d'Allemagne, estimant que ces ouvrages permettront aux élèves de perfectionner leur niveau en langue allemande qui, rappelons-le, est enseignée dans sept lycées de Brazzaville. Environ mille enseignants s'en sont inscrits.