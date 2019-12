Maroc: Coupe de la Confédération - Le HUSA et la RSB bien partis pour franchir la phase de poules

Les Gadiris s'imposent à Blida et les Berkanis forcent le nul à Lusaka

Bonnes opérations à mettre à l'actif du HUSA et de la RSB qui ont négocié dimanche avec brio, qui plus est en déplacement, leur deuxième match de la phase de poules de la Coupe de la Confédération CAF. Du côté du stade Mustapha Tchakir à Blida, le Hassania d'Agadir est parvenu à surclasser par 2 à 0 le club algérien de Paradou AC (groupe D), alors qu'au Sunset Stadium de Lusaka, la Renaissance de Berkane a forcé le nul, un partout, face à l'équipe zambienne de Zanaco (groupe C).

Les Gadiris, qui restaient sur une victoire lors de la première journée au détriment des Nigérians d'Enyimba (2-0), ont tiré pleinement profit de leur expérience continentale pour honorer leur statut de favoris du groupe. Les deux buts ont été signés Mehdi Oubilla et Yassine Rami, respectivement aux 26ème et 48ème minutes de jeu, victoire qui permet au HUSA de conforter son statut de leader avec six points, devant Enyimba (3 pts) qui a surclassé le club ivoirien de San Pedro (1-0), bon dernier (1 pt en compagnie de Paradou AC) et prochain adversaire des Soussis, le 29 de ce mois.

Si au cours de ses précédents déplacements, la RSB regagnait souvent la demeure avec de la casse dans son escarcelle, cette fois-ci les Berkanis semblent avoir retenu la leçon et ils étaient même en mesure de faire mieux qu'une issue de parité à Lusaka.

Bien en place, les finalistes de l'édition 2019 de la C2 ont abordé cette confrontation du bon bout, scorant à la 15ème minute, un fort joli but de la tête de Djibril Outtara qui fut un véritable poison pour la défense de Zanaco.

Malheureusement, les protégés de Tarik Sektoui n'ont pu conserver cette avance, se faisant rejoindre à la marque dix minutes plus tard suite à une réalisation de Charles Zulu.

Le score en restera là, un probant nul à l'extérieur qui s'ajoute à la première victoire à domicile aux dépens de la modeste formation béninoise de FC ESAE (3-0), défaite à nouveau (2-0) par DC Motema Pembe de la République démocratique du Congo.

Au classement, la RSB partage la pole position avec Motema Pembe (4pts), sachant que le prochain match sera une confrontation directe entre ces deux co-leaders, la fin de ce mois à Berkane. La troisième place de ce groupe revient à Zanaco avec 2 points, au moment où FC ESAE ferme la marche (0 pt).

Il convient de rappeler qu'en Ligue des champions, seconde journée, le Raja (GP : D) a eu raison au stade des Martyrs à Kinshasa de l'AS Vita de la RDC (1-0), tandis que le Wydad (GP : C) a été accroché au Complexe Mohammed V à Casablanca par Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud (0-0).