Sénégal: ODD - La pêche INN jugée nuisible aux efforts des Etats membres de la CSRP

Saly-Portudal (Mbour) — La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) a un impact négatif sur les efforts des Etats membres de la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) relativement à l'ateinte des objectifs de développement durable" (ODD), a déclaré lundi le capitaine de vaisseau Mamadou Ndiaye, directeur de la protection et de la surveillance des pêches (DPSP).

En plus de la raréfaction de la ressource qu'elle occasionne, cette forme de pêche constitue aussi "un facteur multiplicateur de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire", a-t-il lancé.

Il intervenait à la 2e réunion du groupe de travail, de suivi, de contrôle et de surveillance pour le partage et l'évaluation de l'an 1 du projet d'amélioration de la gouvernance régionale des pêches en Afrique de l'Ouest (PESCAO), financé par l'Union européenne (UE).

Il explique que la pêche INN engendre des "pertes économiques considérables", favorise la destruction de la biodiversité et augmente le chômage.

Dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE), le gouvernement a réalisé des "investissements lourds" pour faire face à la problématique de l'insécurité alimentaire en général et pour lutter contre la pêche INN, en particulier, a-t-il rappelé.

Il cite, entre autres, le renouvellement du potentiel de la Marine nationale et de l'Armée de l'air qui a acquis de nouveaux avions, le renforcement des équipements techniques et des infrastructures de la DPSP, et l'augmentation des dotations budgétaires des parties prenantes de l'action de l'Etat en mer.

"Il s'y ajoute une meilleure implication des professionnels du secteur de la pêche et des communautés côtières dans la surveillance des pêches", a-t-il poursuivi.

Le DPSP se dit convaincu que la subvention financière de l'UE participera à faire fléchir la courbe de la surexploitation des ressources halieutiques de la sous-région ouest-africaine.