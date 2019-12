Maroc: Le MCO défait à Oujda par l'ASFAR

Performances en dents de scie pour l'IRT

L'Ittihad de Tanger (IRT) s'est imposé à domicile face au Raja de Béni Mellal (1-0), au terme d'un match comptant pour la neuvième journée du Botola Pro D1, disputé dimanche soir au Grand stade de Tanger.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Youssef Anouar (86è) permettant ainsi aux hommes de Dmii d'arracher la victoire à quatre minute de la fin.

Au terme de ce match, l'IRT se hisse à la huitième position avec un total de 9 points tandis que le club de Béni-Mellal est lanterne rouge du championnat avec un seul point. Plus tôt dans la journée, le Mouloudia d'Oujda s'est incliné à domicile face à l'AS FAR (0-2).

Les visiteurs ont ouvert la marque à la 39è minute sur un but de Imad Errahouli.

En seconde période, Salahdin Bahi a doublé la mise à la 78è minute en faveur de l'équipe militaire.

Grâce à cette victoire, l'AS FAR occupe la troisième position avec 13 points ex æquo avec la Renaissance de Berkane et le MCO.

Il convient de rappeler que, samedi, deux rencontres comptant pour cette manche ont été disputées. La première a vu le FUS stopper l'élan du MAT, scellant le sort de cette partie sur le score de 1 à 0, grâce au but de Joseph Kombous à la 17ème minute de jeu. Alors que la seconde confrontation s'est soldée en faveur du RCOZ au détriment de l'OCS (3-1). L'équipe de Oued Zem a trouvé le chemin des filets par l'entremise de Brahim Bahraoui, auteur d'un doublé et Rachid Abouzhar, tandis que l'unique réalisation des Safiots a été l'œuvre de Mohamed Ouattara.

Quant aux matches CAYB-HUSA, DHJ-Raja, RSB-OCK et WAC-RCAZ, ils ont été ajournés, en raison de l'engagement en fin de semaine du Wydad et du Raja en Ligue des champions et de la RSB et du Hassania en Coupe de la Confédération CAF.