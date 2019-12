Sénégal: Célébration de la Journée des Droits de l'homme, mardi

Dakar — Le garde de Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall, préside mardi à Dakar la cérémonie officielle marquant la célébration de la Journée des Droits de l'homme, annonce un communiqué transmis à l'APS.

La manifestation, prévue à partir de 9 heures, dans les locaux du Haut-Commissariat de l'ONU aux Droits de l'Homme, portera sur le thème : "La jeunesse se mobilise pour les droits de l'homme".

Selon la même source, la cérémonie d'ouverture sera suivie d'une exposition et d'une conférence débat, à 15 heures, axée sur le thème : "Jeunes, femmes leaders et droits humains".

Ce thème vise à mettre en exergue l'engagement des jeunes à défendre et promouvoir les droits de l'homme dans le cadre de la campagne intitulée : "Debout pour les droits de l'homme", souligne le communiqué.

Il ajoute que la célébration cette année de la Journée des droits de l'homme, en se focalisant sur l'apport de la jeunesse à la promotion et la protection des droits de l'homme, est aussi une opportunité de mettre en lumière le leadership déjà exercé par nombre de jeunes leaders.

Le communiqué indique que la célébration de cette journée des Droits de l'homme vise à accélérer le plaidoyer pour une plus grande prise en compte des voix des jeunes et de leurs contributions dans la définition des politiques publiques et des programmes et projets sectoriels de développement économique, social et culturel.

"Le comité d'organisation placé sous l'autorité du ministère de la Justice du Sénégal, considère que cette manifestation est aussi l'occasion de tirer parti des résultats obtenus, de renforcer les activités de sensibilisation et de mobiliser la jeunesse nationale et régionale en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme", poursuit la même source.

La Journée des Droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.