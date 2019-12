Sénégal: Journée sur l'investissement en eau, assainissement et hygiène

Dakar — Le secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, Thierno H. Baba Ly, et le directeur de l'USAID au Sénégal, Peter Trenchard, co-président, jeudi, à Dakar, la cérémonie d'ouverture de la Journée sur l'investissement en eau, assainissement et hygiène, annonce un communiqué transmis à l'APS.

Prévue à partir de 14h30 à l'hôtel King Fahd Palace, à Dakar, la manifestation est axée sur le thème : "Challenges et opportunités d'investissements dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Sénégal", indique la même source.

Selon le texte, la manifestation se tiendra en présence de Jennifer Mack, directrice adjointe au bureau pour la sécurité alimentaire de l'USAID et coordinatrice de la stratégie "Global Water" du gouvernement des États-Unis, en visite officielle au Sénégal.

La rencontre est co-organisée par l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) à travers le projet de financement pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH-FIN) et le Fonds souverain d'investissements stratégiques du Sénégal (FONSIS).

Elle réunira des acteurs publics, des prestataires de services d'assainissement, des partenaires techniques et financiers, et des banques et fonds d'investissements.

Selon le communiqué, les intervenants aborderont, entre autres, la vision du gouvernement du Sénégal pour le secteur de l'eau et de l'assainissement, le rôle du secteur privé dans la mise en œuvre de cette vision, des stratégies et approches de financement innovantes pour le secteur.

"Cet événement souligne l'importance stratégique du secteur de l'eau et de l'assainissement pour l'atteinte des objectifs de développement et la nécessité pour les Etats d'impliquer le secteur privé dans la promotion de l'investissement local", souligne la même source.

Elle ajoute que l'évènement intervient à un moment où le Sénégal vient d'être désigné parmi les 18 pays hautement prioritaires pour bénéficier de l'assistance des Etats-Unis dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au titre de l'année budgétaire 2019-2020.

"Cette décision est un acte de reconnaissance des nombreux efforts et de l'engagement du Sénégal à améliorer l'accès à une eau salubre et à des services d'assainissement de qualité pour les populations, en prélude à l'organisation du Forum mondial de l'eau prévu à Dakar en 2021", explique le communiqué.