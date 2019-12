Madagascar: Handball-Championnats de Madagascar - L'AS Saint-Michel surprend l'ASS Atsimo-Andrefana

Les championnats de Madagascar de handball seniors dames et hommes sont sous les feux des projecteurs depuis hier au gymnase couvert d'Ankorondrano, et ce jusqu'au samedi prochain. Les grandes finales seront déplacées au Palais des Sport Mahamasina le dimanche.

C'est parti. Le Coup d'envoi des championnats de Madagascar de handball de la catégorie seniors était donné hier au gymnase d'Ankorondrano. Elles sont onze équipes dont quatre dames et sept hommes qui vont disputer les titres de cette session 2019. En effet, cinq matches ont été programmés pour cette première journée des éliminatoires qui était marquée par la domination des grands clubs. Parmi les affiches très attendus était celui du match entre l'As Saint-Michel, le vice-champion et ASS Atsimo-Andrefana. Au terme d'une rencontre âprement disputée, l'équipe d'Amparibe s'est imposée face au Tuléarois sur le score de 33 à 24. Même si les protégés de Tino Andriamiharinosy avaient mal entamé le jeu lors de la première mi-temps, ils ont réussi à percer leurs adversaires après la pause. Malgré cette première défaite inattendue, Dawilly et ses camarades gardent l'espoir. Ils affronteront l'équipe de Saint-Michel Itaosy demain.

Les militaires du Cosfa1 ont battu l'équipe de Hasin'i Toamasina (HTHB) par 33 à 32. Tandis que le Cosfa2 a raté sa victoire face au Groupe Siteny sur le score de 29 à 26. Chez les dames, l'équipe de Tanà handball club (THBC), championne de la dernière édition, a frappé fort d'entrée en écrasant l'ACF Atsimo Andrefana sur le score de 34 à 19. D'autre match, HBCA Ihorombe a eu raison de HBC Analamanga sur le score de 24 à 22.

Programmes chargés pour l'année 2020. Entre autres, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto, et la Directrice Générale des Sports Rosa Rakotozafy ont honoré par leur présence la cérémonie d'ouverture de ce sommet national hier après-midi. Lors de son allocution, le ministre a félicité spécialement la fédération malgache de handball pour la tenue de ce championnat, après plusieurs reports pour de diverses raisons. Il a annoncé que cette fédération n'est pas inférieure par rapport aux autres. « Je viens d'assister à la première journée du Tour de Mada de cycliste dimanche dernier et on avait quitté Mahajanga vers minuit, puisque le président de la République en personne m'a envoyé jusqu'ici pour soutenir les handballeurs malgaches » a-t-il ajouté. Apres avoir passé ses messages aux joueurs, il a remis dix millions d'ariary pour sa contribution au bon déroulement de ces championnats.

Quant au président de la fédération, Fidèle Razafintsalama, il était très content et avait remercié le ministère pour son geste et sa considération envers cette discipline sportive. Ainsi, il a profité de ce moment pour annoncer les programmes majeurs de la fédération en 2020. « En collaboration avec l'IHF (International handball Federation), la deuxième version du projet « handball at school » pour les enfants de 8 à 12 ans sera au menu pour la prochaine saison. Chaque ligue sera dotée d'une école de handball. En tant que président de la Zone 7, j'annonce déjà qu'une formation pour les arbitres et entraîneurs de beach handball aura lieu à Madagascar. Ainsi, afin que la Grande Ile pourrait accueillir une grande compétition, un stage pour les chefs arbitres est aussi en vue et ce, une collaboration avec la confédération africaine de handball » a-t-il fait savoir.

Programme de la deuxième journée

8h : HBCA # ACF

9h30 : Cosfa 1 # cosfa 2

11h: ASSM # SMI

13h30 THBC # HBCI

15h: GHS # HTHB