Madagascar: Leadership - Une nouvelle génération de dirigeants formée par l'IML

Des auditeurs issus de diverses nationalités sont formés à l'Institut Malagasy de Leadership (IML) pour mieux diriger les secteurs économiques et administratifs. La sortie de la deuxième promotion, baptisée « Miara-Dia », s'est tenue vendredi dernier.

Les leaders sont indispensables pour mener à bien le développement du pays. C'est dans cette optique que l'IML a été fondé à l'issue d'un partenariat entre l'Institut d'Etudes Politiques (IEP), le Centre d'Etudes Diplomatique et Stratégique (CEDS Madagascar) et les dirigeants formateurs en Leadership d'une entreprise globale présente à Madagascar. Lancé en janvier 2019, l'Institut a déjà dispensé 19 auditeurs issus de cinq nationalités de son Executive CertificateTrium IML-CEDS-IEP Leadership à l'international le 7 juin dernier. Cette première promotion « Alpha » était ainsi les pionniers de la nouvelle génération d'acteurs de développement, qui ont recherché à mieux se préparer pour diriger les secteurs économiques et administratifs du pays, mais aussi à l'international.

La deuxième promotion baptisée « Miara-Dia », quant à elle s'est vue dispenser des formations en leadership du mois d'octobre à décembre 2019. « L'IML offre des formations de haut niveau en leadership sur trois mois. Le cursus se dispense en trois niveaux successifs où le leader est amené à débloquer son potentiel. Le second niveau le prépare à réussir dans son environnement professionnel et social. Le dernier niveau se focalise à débloquer le potentiel de ses collaborateurs. Aux formations théoriques s'ajoutent les applications sur terrain pour favoriser les échanges, les feedbacks et debriefs », ont indiqué les représentants de l'institut.

Facilitations. Selon la présentation lors de la cérémonie de vendredi dernier qui s'est tenue au Carlton Anosy, les auditeurs de cette deuxième promotion ont eu la chance d'avoir des séances de partages d'expériences en terme de posture de leadership à travers deux grandes personnalités en la personne de Francis Ambroise, directeur général de la STAR et de Hassanein Hiridjee, PDG du Groupe AXIAN. « La particularité de cette deuxième promotion « Miara-Dia » réside dans le fait que bon nombre des facilitateurs sont issus de la première promotion. On peut citer par exemple Stefana Sbirkova qui est actuellement DG de l'Hôtel Le Louvre à Antananarivo depuis plus d'une dizaine d'années ; Hary Andriantefihasina, Président du SEBTP et Vice-Président du GEM, et aujourd'hui Administrateur Général d'OTI (Ouvrage et Travaux Industriels) ; Zamine Karim, Administrateur d'entreprise pharmaceutique, membre de CJD Madagascar. Ceci démontre que l'Institut a su insuffler les acteurs de hauts niveaux du secteur privé et public, à s'approprier d'une culture de leadership axée sur le sens des valeurs incluant la RSE, et orientée vers l'esprit d'innovation et de performance. Les leaders issus de cet Institut sont équipés de cinq compétences-clés du leadership du 21e siècle, centrés à la fois Résultats et Respect », ont indiqué les sortants de cette 2e promotion de l'IML.