Madagascar: Cabaret - Simonda Valera en selle

Elle s'est fait discrète mais ce n'est pas pour autant qu'elle a disparu de la scène. Histoire de re- plonger dans l'ambiance de fête, Simonda Valera chauffera la soirée du samedi au Glacier Analakely.

Si elle a toujours habitué ses fans aux spectacles aux grands airs, elle s'avère être une très bonne animatrice également sur des scènes plus restreintes. Evidemment, la trouvaille de Jerry Marcoss restera fidèle à son registre. Allant de ses morceaux à succès tels que « Valera » jusqu'à ses dernières pontes telles que « Mianara tsara » et « Mankatia » en passant par les « Mahatisaro », « Tia nama » et « Sambatra ».

Bien connue pour ce déhanché lors de son époque dans le groupe de Jerry Marcoss, la jeune femme s'émancipe et prend son envol pour une carrière en solo. Très soutenue par son mentor, Simonda a décollé en un rien de temps grâce à son titre « Valera ». Par ailleurs, le titre en question est devenu associé automatiquement à son prénom et devient de suite son nom de scène, comme une évidence. Avec presque dix ans d'activité en tant que chanteuse, un eternel sourire et sa bonne humeur Simonda Valera a apposé sa signature d'optimiste et de positiviste. Un statut qui lui va comme un gant.