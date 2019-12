Madagascar: Football / COSAFA - Les Barea jouent leur va-tout

Derniers matchs décisifs pour le groupe B au tournoi de la COSAFA U20 à Lusaka, Zambie.

Madagascar et l'Afrique du Sud sont en bonne position pour remporter le ticket pour la demi-finale, les deux équipes sont auteures d'une victoire et d'un match nul. Ce jour au terme d'un derby insulaire au Sunset Stadium, Madagascar-Maurice, les protégés de Menakely Ruphin n'auront pas droit à l'erreur. Une sélection mauricienne déjà éliminée de la compétition après son revers face à l'Afrique du Sud et le nul contre Lesotho. Une victoire qualifiera les Malgaches pour les demi-finales, mais leur chance est beaucoup plus nombreuse si la bande à Arnaud remporte une large victoire car les Sud-Africains ont surclassé les Mauriciens sur le score de 5 buts à 0.

Comme la marge est réduite, le premier de chaque groupe et le meilleur second sur l'ensemble des trois poules passeront en demi - finales. L'Angola a validé son ticket pour le dernier carré dans le groupe C après le succès face à l'Eswatini par 4 buts à 1.