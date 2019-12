Congo-Kinshasa: CAF-C2/Phase des groupes - DCMP dompte ESAE à Cotonou

Accroché en première journée de la phase des groupes, le club vert et blanc de Kinshasa a bonifié son voyage au Bénin en battant le formation local d'ESAE par deux buts à zéro en deuixème journée.

Daring Club Motema Pembe (DCMP) a une fois de plus fait un bon voyage à Cotonou. Le club dirigé par Vidye Tshimanga a battu, le 8 décembre au stade Charles-de-Gaule de la capitale béninoise, le club local d'ESAE -Ecole supérieure d'administration et d'économie football club (ex-Adjobi FC), par la marque de deux buts à zéro.

L'attaquant Vinny Bongonga Kombe a signé le doublé victorieux des joueurs du coach Isaac Ngata aux 32e et 52e mn de la partie. Le coach Isaac Ngata a, avec raison, fait confiance au gardien de but Barel Mouko pour cette rencontre, ainsi qu'à Kayembe Ndotoni, Mukoko Amale, Peter Ikoyo Iyembe, Mangindula, Arsène Loko (remplacé par Pasi à la 70e mn), William LikuteLuezi, Doxa Gikanji, Junior Koné (remplacé par le Nigérian Carter Hairo à la 84e mn), Rachidi Musinga Kwamambu et Vinny Bongonga Kombe (remplacé par le Nigérian Peter Kolawole à la 63e).

DCMP a été dominateur tout au long de la partie, imposant son rythme de jeu dès les premières minutes à une équipe déjà mal embarquée dans cette étape de la C2 africaine, largement battue en première journée par RS Berkane sur la marque de zéro but à trois en terre marocaine. ESAE n'a donc pas pu réagir à domicile, essuyant un deuxième revers face au DCMP.

L'autre rencontre de ce groupe s'est soldée par un résultat d'égalité d'un but partout entre Zanaco de Zambie et Renaissance sportive de Berkane du Maroc. D. Ouattara a ouvert la marque pour le club chérifien, avant l'égalisation de C. Zulu à la 25e mn pour Zanaco. Dans ce groupe, RS Berkane et DCMP disposent chacun de quatre points après deux journées. Zanaco est troisième avec deux points, devant ESAE (zéro point).