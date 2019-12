Togo: A table messieurs et dames !

Le 14 Décembre prochain, le rendez-vous est pris à la Maison des jeunes d'Amadahomé dans la banlieue ouest de Lomé.

Sur initiative du CIPEA (Centre interafricain pour la promotion économique et les affaires), en concertation avec le ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, un « Dîner du paysan », servira de cadre d'échanges entre les agriculteurs et des partenaires financiers.

Des informations autour de l'évènement, il en ressort qu'il est question d'une rencontre entre les agriculteurs, entrepreneurs agricoles du Togo et les partenaires financiers qui ont pour vocation d'intervenir dans le financement des projets agricoles.

Les participants attendus auront donc à profiter de ce plateau qui leur est offert autour du thème « Consommons les produits locaux, boostons l'économie locale », la première édition du « Dîner du paysan » pour partager avec tous leurs expériences, et tirer du savoir-faire des autres les bonnes pratiques.

D'après l'organisation, c'est un moyen pour elle d'« amener les jeunes entrepreneurs agricoles à connaître les secrets pour mieux réussir dans le domaine, de leur faire découvrir les mécanismes mis en place par le gouvernement togolais pour accompagner les paysans dans le financement de leur projet, notamment le Mécanisme Incitative et de Financement Agricole ».

Un coup d'œil rapide à l'agenda de ce « Dîner du Paysan », montre qu'il y aura au programme des rencontres B to B, de la dégustation des plats locaux, la sensibilisation sur le MIFA, les opportunités et stratégies d'affaires, l'information sur le projet Telefood et le système de taxation douanière sur les produits agricoles.

Visiblement un rendez-vous à ne pas manquer et pour les entrepreneurs agricoles et pour les financiers qui souhaitent investir dans le domaine agricole togolais.