Togo: L'APRODER-Togo se met au service de Dr Akouvi et de l'APRODAT

Pour faire développer l'Agropole de Kara, Dr Akouvi Ari, le Directeur général de l'APRODAT (Agence de Promotion et de Développement des Agropoles au Togo), a un partenaire de plus. Il s'agit de l'Association APRODER-Togo (Actions pour la Promotion et le Développement de l'Entreprenariat Rural au Togo), portée sur les fonts baptismaux le Samedi 07 Décembre dernier à Tchitchao dans la préfecture de la Kozah.

Selon les informations confiées à notre correspondant dans la région, l'APRODER-Togo veut mettre au centre de ses activités, l'entreprenariat en organisant les populations rurales en groupements de jeunes, de femmes et hommes pour des productions spécifiques et spécialisées afin de booster un développement communautaire à la base en passant par le renforcement des activités génératrices de revenus afin d'assurer une autonomisation financière de ses membres.

L'association veut promouvoir la transformation et la consommation des produits agricoles et aussi être l'un des pourvoyeurs de référence en ce qui concerne les besoins au marché de l'agropole de Kara avec la promotion de la production du sésame et autres produits agricoles en passant par la plantation du Jatropha et la commercialisation de ses graines.

Les actions de l'A.PRO.D.E.R-Togo sont également axées sur la santé communautaire afin de garantir pour les entrepreneurs de l'association, une santé saine et durable pouvant les aider à être efficaces dans leur rendement pour une meilleure contribution au développement local ou communautaire.

Le préfet de la Kozah s'est fait représenter par Koboyan Aloula qui, transmettant son message a convié les membres à plus de détermination car la vision de l'association est grande et porteuse.

Aussi, a-t-il ajouté que la vision de l'association cadre avec la préoccupation du gouvernement dans sa vision de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté.

A la fin des travaux, c'est Essodina Bassi qui a été élu président du Conseil d'administration de l'association. Il a promis travailler à ce que cette association apporte un plus à la vie des populations de la Kozah.