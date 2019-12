Afrique de l'Ouest: Climat des affaires dans l'Uemoa - La BCEAO note une perception optimiste des chefs d'entreprise

L'indicateur du climat des affaires dans l'Uemoa est resté au-dessus de sa moyenne de longue période à 101,8 en octobre 2019, traduisant une perception optimiste des chefs d'entreprises sur l'évolution de la conjoncture dans l'Union.

«Par ailleurs, l'indice de la production industrielle a progressé de 7,8% en octobre 2019, en glissement annuel, après 11,5% en septembre 2019. Quant à l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail, il s'est inscrit en hausse de 2,9%, en rythme annuel, après 3,3% un mois auparavant.

L'indice du chiffre d'affaires dans les services marchands s'est également accru de 4,1%, en glissement annuel, en octobre 2019, contre 1,5% un mois plus tôt », renseigne la Bceao dans son «Bulletin mensuel des statistiques pour le mois d'octobre 2019 ».

Sur la base des données officielles, la Bceao révèle que le taux d'inflation est ressorti, en glissement annuel, à -1,0% à fin octobre 2019, après une réalisation de -1,2% le mois précédent.

Elle explique que le maintien des variations négatives, en rythme annuel, du niveau général des prix est essentiellement imputable à la poursuite de la baisse des prix des produits alimentaires dans la plupart des pays de l'Union.

En particulier, une baisse sensible des prix des céréales locales est observée dans les pays sahéliens enclavés, atteignant, pour le maïs, 39% au Mali, 29% au Burkina et 25% au Niger et pour le mil, 29% au Mali, 26% au Burkina et 3% au Niger.

«Cette évolution serait en lien avec le bon approvisionnement des marchés induit par la hausse de la production de la campagne agricole précédente et les anticipations d'une bonne récolte de la campagne en cours.

Les ventes à prix modéré par les organismes publics et les distributions gratuites par les structures humanitaires dans certaines régions du Sahel ont également contribué à accentuer la dynamique baissière.

En outre, il est relevé une décrue des prix des fruits et légumes au Bénin et au Togo, en rapport notamment avec la baisse de la demande induite par les difficultés d'écoulement de ces produits à la suite de la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Nigeria », lit-on dans le document.