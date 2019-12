Congo-Kinshasa: Le meilleur sur le marché actuellement - Un Décodeur TNT StarTimes à 25000 FC, avec plus de 50 chaines et 2 mois d'abonnement

Avoir dorénavant le décodeur TNT de StarTimes, c'est goûter à l'innovation de la Télévision numérique terrestre. C'est ce qu'a affirmé le Directeur de la Communication de ce géant africain de la télévision numérique ce lundi 9 décembre 2019, au cours d'un point de presse.

En fait, StarTimes entend jouer son rôle de leader dans le monde de la télévision payante, en traçant le chemin d'une migration réussie vers le numérique en faveur de la population congolaise. C'est dans ce contexte, et au regard de son expertise prouvée et avérée dans le secteur de la radiodiffusion, qu'il annonce la mise sur le marché du meilleur décodeur TNT StarTimes à 25000fc, avec plus de 50 chaines pendant 2 mois. Par cette offre, StarTimes présente à sa manière, ses vœux les meilleurs à tous ses abonnés et à la population.

"Nous invitons toute la population à s'en procurer, en allant dans les shops StarTimes ou chez les distributeurs agréés", a souligné Rodrigue Kalombo.

Il est, en effet, convaincu que la RDC est en train de prendre le dernier virage, conduisant à la migration effective à la télévision Numérique Terrestre, comme en témoignent un ensemble des signes perceptibles par tous, et dont les effets sont ressentis dans les foyers. Il s'agit, entre autres, de l'extinction en analogique de chaines locales les unes après les autres, obligeant ces dernières à intégrer le numérique à travers la télévision Numérique Terrestre.

Aussi, a-t-il noté, que StarTimes, fort de son expérience, a pu former des techniciens outillés et mis à la disposition des clients pour un service après-vente de qualité, en vue de la résolution des difficultés rencontrées, grâce notamment à un centre d'appel installé à Kinshasa et constitués des professionnels.

Pour cette période de fin d'année, le numéro Un de la télévision payante en Afrique gave ses abonnés et ses futurs utilisateurs de cadeaux alléchants. Le Directeur de la Communication a avancé les raisons évidentes pour lesquelles le décodeur TNT de StarTimes est le meilleur sur le marché actuellement.

D'abord, explique-t-il, c'est un décodeur accessible à tous de par son frais d'accès de 25000fc, décodeur et accessoires. "Ces frais, nous le pensons et le souhaitons, donne la possibilité à toutes les couches sociales d'avoir et de jouir de la télévision numérique. Qui que vous soyez, Papa, maman, jeune et vieux, voici le meilleur décodeur TNT pour votre divertissement. Quoi que vous fassiez, Etudiant, Travailleur, fonctionnaire, le décodeur TNT StarTimes est à votre portée", a-t-il souligné.

En plus de la valeur prix, StarTimes propose un décodeur synonyme des contenus alléchants tant en qualité qu'en quantité.

Il met à la disposition de la population congolaise et surtout kinoise, plus des 50 chaines locales et internationales, toutes les thématiques confondues, du sport au Cinéma, en passant par la jeunesse et la musique, sans oublier l'actualité et découverte. Dans la catégorie série, il y a des chaines NOVELA F, NOVELA F PLUS ZEE MAGIC, OU PASSION TV pour des programmes exclusifs hyperbranchés. En sport, les chaines SPORT FOCUS, SPORT ARENA et SPORT LIFE diffusent les meilleures compétitions sportives. Pour les enfants, les chaines ST KIDS, la nouvelle chaines CANAL J BOING ou encore CARTOON NETWORK, ne manquent pas d'attirer l'attention.

Et dans la découverte, il y a des chaines comme CRIME DISTRIC, ANIMAUX et SCIENCE ET VIE sont incluses.