Congo-Kinshasa: Célébrant ses 60 ans d'existence - Le CRP clôture ses activités avec une grande journée culturelle

Pour clôturer en beauté ses activités de 60 ans, officiellement ouvertes depuis le 15 novembre dernier, le Centre des recherches pédagogiques (CRP) a organisé, samedi 7 décembre 2019, une grande journée culturelle à la paroisse Notre Dame de Fatima de la Gombe.

C'est avec une grande conférence ayant comme thème « Les défis du CRP face aux exigences de la réforme du système éducatif en RDC » que cette journée a été lancée. Et Ce, avant de faire une évaluation du parcours de cette maison d'édition qui n'a cessé depuis 1959 à servir les filles et fils du Congo au travers ses manuels scolaires notamment, des outils didactiques de qualité pour l'enseignement primaire, secondaire et professionnel aujourd'hui technique.

Ainsi, conformément au chronogramme des activités caractérisant le soixantième anniversaire, le CRP, à travers le père Godefroid Mombula, a rendu un vibrant hommage à son fondateur, le père Pierre Détienne, prêtre de la congrégation de cœur immaculé de Marie (CICM) pour l'œuvre qu'il a eu à bâtir à l'intention de la jeunesse congolaise afin que cette dernière soit instruite. «Je rends hommage au père Pierre Détienne parce qu'il a donné toute sa vie sensible aux problèmes des étudiantes, des enseignants et des agents administratifs de l'ISP Gombe et dans la ville de Kinshasa même sur l'étendue de la RDC par ses œuvres de très haute portée avec les éditions CRP qui ont une riche et abondante production libraire, surtout en ce qui concerne les manuels scolaires », a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : "durant les moments difficiles que notre pays a traversés avec une crise socio-économique aiguë, le père Pierre Détienne n'a pas lésiné sur les moyens. Il s'est engagé avec des moyens conséquents dans la construction du Home baptisé en son nom et dans la prise en charge de nombreuses étudiantes finalistes de graduat sans oublier des aides accordées aux enseignants, aux agents administratifs et à bien d'autre personnes dans la ville". Dans son élan, le père directeur n'a pas manqué de soulever les différentes difficultés auxquelles font face et les perspectives d'avenir qu'envisagent le centre des recherches pédagogiques afin d'accomplir pleinement sa mission.

Difficultés rencontrées durant 60 ans

D'après le Père Godefroid directeur de ce Centre, le CRP a rencontré les grandes difficultés, entre autres, le phénomène de la piraterie qui bat son plein dans la ville de Kinshasa, la faible représentation du CRP à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays ainsi que la difficulté d'avoir de manière régulière les papiers pour effectuer les impressions des livres. Par conséquent, ce Centre serait en difficulté de servir toute la nation en un temps record du fait de la carence des papiers. «Que deviendra notre enseignement, si les ouvrages doivent sécher dans nos maisons », s'est interrogé M. Monfo l'un de conférencier.

Perspectives d'avenir

A l'issue de ses 60 ans au service de l'éducation en RDC, le centre des recherches pédagogiques s'emploie à collaborer avec le gouvernement de la République dans la mise en œuvre de sa politique nationale de manuels scolaires consistant à disponibiliser pour les élèves et les enseignants des manuels de qualité, en quantité suffisante et strictement conformes aux curricula en vigueur. Il espère, en outre, rétablir et redynamiser les contacts avec les anciens centres de diffusion des manuels scolaires pour pallier à la chute considérable de distribution causée par la guerre.

Le CRP sollicite, cependant, le concours de plusieurs partenaires nationaux qu'internationaux pour faciliter l'accès aux manuels scolaires à tous les élèves congolais, et de pérenniser la mission d'intérêt général de ce patrimoine.

Signalons, par ailleurs, que le CRP est une structure non-étatique basée à Kinshasa. Ce centre a été fondé en 1959 par le Père Pierre Détienne de la congrégation de Cœur Immaculé de Marie (CICM). Il concentre ses activités dans le domaine de l'édition, la promotion et la distribution des manuels scolaires de qualité, conforment aux programmes nationaux d'enseignement à tous les niveaux.