Congo-Kinshasa: L'Asbl «Lisanga mpo ya Bokolisi Mboka» souffle sur sa 15ème bougie

L'ambiance était manifestement festive au centre de formation professionnelle Saint Joseph situé dans la commune de Lemba où l'ASBL «Lisanga mpo ya Bokolisi Mboka » (LBM) de la Communauté du Chemin Neuf au Congo a fêté ses 15 ans de loyaux services en faveur des enfants dits de la rue et des jeunes désœuvrés de la Ville-province de Kinshasa.

Tout avait commencé par la messe d'action de grâce à laquelle tous les travailleurs l'Asbl LBM ont pris part. C'est le Père Stéphane Huard, Représentant provincial de la Communauté du Chemin Neuf au Congo (CCNC) et Président de l'Asbl LBM qui a dit la messe. Dans son homélie, il a axé son homélie sur l'histoire de David, petit, apparemment délaissé avant qu'il soit Roi. Comme pour paraphraser Jésus-Christ qui disait aux disciples de laisser les petits enfants venir à lui. Au fond, le Père Stéphane Huard a dédié les 15 ans de l'Asbl LBM aux en formateurs qui se sont mués en serviteur comme David et Jésus qui ne cessent de manifester leur bonté aux enfants.

"L'objectif de la messe d'action de grâce est de sanctifier le travail de titan que les formateurs abattent chaque jour, de fois dans des conditions atroces pour rendre l'espérance à ces enfants dits de la rue et les jeunes désœuvrés", a-t-il précisé.

Les assurances de Frère Jean-Pierre Godding

Juste après la messe, le Frère Jean-Pierre Godding, Directeur du Projet Ndako ya Biso a laissé entendre que l'objectif de tous les projets de l'Asbl LBM est de rendre l'espérance d'une vie radieuse aux jeunes qui se sont retrouvés dans la rue suite aux multiples problèmes. C'est pourquoi, renchérit-il, l'Asbl LBM cherche à développer le niveau de travail pour prévenir ce fléau. Aussi, il a rassuré une amélioration de condition de vie des encadreurs afin qu'ils puissent accomplir leurs missions tranquillement.

" En perspective, l'accent sera, certainement, mis sur la réinsertion professionnelle de tous les jeunes formés afin qu'ils soient autonomes", précise-t-il.

Flash sur l'Asbl LBM

LBM est une ASBL responsable des activités sociales de la communauté de chemin neuf au Congo (CCNC). Elle a une personnalité juridique et son siège social à Kinshasa. Cette ASBL gère le projet d'accueil et de réinsertion des enfants et jeunes en situation de la rue regroupant en 3 centres, à savoir : "Ndako ya Biso garçons, filles et grands jeunes ainsi que le centre de formation professionnel Saint Joseph.

Depuis 2004, ses structures ont réussi à réunifier 2500 enfants en situation de rue dans leurs familles et assurer leur stabilisation et autonomisation de leurs familles grâce au Microcrédit, la scolarisation, la formation professionnelle, l'appui au logement avec de garanties locatives et le soutien parental.

Le CFP Saint Joseph accueille actuellement près de 220 jeunes chaque année et organise les filières suivantes : électricité, menuiserie, maçonnerie, soudure et ajustage, coupe et couture. Les filières plomberie et froid viennent d'être intégrées en formation modulaire. Plusieurs jeunes des quartiers défavorisés des communes de Makala, Lemba et Mont- Ngafula y sont formés. 330 brevets d'Etat ont été obtenus avec brio par les apprenants.