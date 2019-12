Congo-Kinshasa: Fecofa - N'sengi Biembe organise un stage de formation des instructeurs fédéraux des entraîneurs

La direction technique nationale de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), organise depuis hier lundi, à l'hôtel Kampo, à Kinshasa, un stage de formation à l'intention des instructeurs fédéraux de football autour de la question du profil des formateurs pour un bon encadrement de la jeunesse. La formation ira jusqu'au 14 décembre prochain.

Une dizaine d'entraîneurs congolais prennent part à ce stage d'une semaine. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence du bourgmestre de la commune de Barumbu, Guillaume Ilunga, du président de la FECOFA, Constant Omari Selemani et d'autres cadres du football congolais.

Dans son mot de circonstance, le sélectionneur national, Christian N'sengi Biembe Seko Seko, qui dirige ce stage en sa qualité de Directeur Technique National (DTN), a indiqué que c'est une activité qui s'inscrit dans un programme de formation précise, afin de répondre à la vision et aux recommandations du comité exécutif de la FECOFA dans l'encadrement des jeunes.

«Si la RDC dispose des joueurs talentueux, pourquoi ne rivalise-t-on pas au plus haut niveau avec les talents locaux ? », s'est-il posé la question avant de répondre : « la direction technique nationale se propose des stratégies pour y remédier et voudrait attaquer le problème à la base, c'est-à-dire, la qualité de la formation du joueur suivant successivement les étapes de développement depuis l'Eveil (6 - 7 ans) jusqu'à l'étape de formation proprement dite, en passant par l'étape d'initiation et de préformation ».

Christian N'sengi Biembe note que c'est une nécessité de mettre à la disposition de ces futurs footballeurs considérés comme « CENTRE D'INTERET », l'encadrement technique qui répond à la réalité actuelle ; d'où cette formation.

Appel à la conscience des uns et des autres

Pour ce faire, le Directeur Technique National a convié les participants à saisir l'occasion afin de mieux apprendre, et aux instructeurs de mesurer leur responsabilité : « très chers participants, vous venez de comprendre la raison d'être de ce programme auquel vous êtes conviés par la FECOFA. Le fait d'avoir manifesté votre enthousiasme pour avoir répondu promptement et massivement, prouve votre motivation et votre engagement à œuvrer pour la concrétisation de la vision de notre comité exécutif à travers le plan de développement technique de la DTN. Je vous suis très reconnaissant et vous souhaite des bons travaux.

Quant à vous chers Instructeurs, choisis pour votre profil, vos compétences, votre expérience, mes yeux sont braqués sur vous et attend des résultats satisfaisant au sortir de ce stage.

Votre responsabilité est énorme, notre projet de formation repose en grande partie sur la qualification sans faille des Educateurs et Entraineurs de nos futurs footballeurs et ceux déjà actif au haut niveau ».