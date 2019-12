Sénégal: Guy Marius SAGNA, un activiste incompris

analyse

Guerrier, tempérament impulsif, bouc-émissaire, on ne finit pas de peindre l'héros des temps de la chaudière politique sénégalaise, Guy Marius SAGNA.

Ce jeune activiste sénégalais est un personnage iconoclaste et déborde d'un charisme. On peut l'aimer ou pas. Guy Marius fait les choux gras des médias sénégalais.

Leader intrépide, meneur d'homme qui avance, armé de son seul courage, portant sans gémir, ni pleurer, les doléances de millions de ses concitoyens, atterrés dans leur souffre-douleur. Guy incarne cette voix du peuple opprimé ou qui subit toutes les formes d'injustices.

Un condensé de leur mal-vivre et leur mal-être. Un combat que beaucoup estiment noble, juste. Le supplice de ses concitoyens, il les porte et les brave avec courage et fière chandelle.

De la récente hausse du prix de l'électricité jusqu'aux conflits fonciers qui déchirent et divisent des familles en passant par la galère des étudiants boursiers et autres formes d'injustices sociales, Guy Marius, la quarantaine consumée, est devenu, au gré des supplices, le héros qui incarne l'anti-bourgeoisie de la République, qui snobe, fouette et piétine parfois le peuple d'en-bas.

Son combat se résume à délivrer le peuple des goulots qui l'étranglent. Sans lever le moindre doigt. L'activiste a décidé de prendre les coups dans son dos. Mais, chaque chose en son temps, comme le disait le célèbre savant et homme politique sénégalais Cheikh Anta Diop.

De tous les combats

Se définissant comme un militant de « la gauche anti-impérialiste et panafricaine », « GMS » n'en est pas à son premier séjour en cellule. Originaire de Ziguinchor, élevé dans les quartiers populaires de Dakar, il a déjà connu de nombreuses garde-à-vue après des manifestations ou des sit-in. En 2011 et 2012, il milite au sein du Mouvement du 23-juin (M23), qui alimente la fronde contre le troisième mandat d'Abdoulaye Wade. Urbi orbi, Guy Marius SAGNA, peint comme un débonnaire, du moins selon des proches, est le contestataire le plus populaire du prompteur de la scène politique du pays en ces temps qui courent.