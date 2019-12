Sénégal: Cérémonie de diplomation 2019 - UCAO Saint Michel fête ses 2 000 recipiendaires

L'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (Ucao) Saint-Michel a fêté ses 2000 récipiendaires, le samedi 7 décembre, à Dakar Arena.

Les diplômés, toge qu'ils réussissent à faire tenir sur leurs têtes et mortier fièrement en bandoulière, ont reçu leur parchemin sous les applaudissements des familles et autres invités, depuis le balcon, qui immortalisent ce moment solennel.

C'est un tournant voire une séquence pour les étudiants qui en prépare d'autres, et pour les dirigeants, la poursuite d'une mission au profit des générations suivantes, dira le directeur Général Ucao-Saint Michel, Dr Jean Marie Latyre Sène.

La solennité de la cérémonie de diplomation a été marquée par le choix du parrain pour cette fête de la réussite.

L'Ucao et ses organes de concertation ne sont pas allés prospecter trop loin, adhérant collectivement et spontanément à la personne du Pr Mary Teuw Niane. « Nous cherchions une chaussure à notre taille, nous en avons trouvé une !

Le Pr Mary Teuw Niane fait partie des personnalités de notre pays facile à présenter tant par son parcours, que sa présence dans des domaines variés se situant quelque fois hors du cercle de l'enseignement », soutient le directeur Général Ucao-Saint Michel.

Et de poursuivre : « Et oui, ce Professeur titulaire de classe exceptionnelle, comme parrain, est à mi-chemin entre modèle offert et référence pour les 2000 récipiendaires.

Sa générosité, son abnégation et son humilité sont ainsi données en exemple ». Non sans manquer de dire :« Cette acceptation de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation découle de l'engagement, le sérieux et le prestige de l'Ucao à élargir l'accès de l'enseignement supérieur dans les villes africaines mais aussi dans les campagnes, son ouverture aux étudiantes et étudiants issues de couches défavorisées, son choix fort pour l'équité, la qualité et l'orientation de ses filières de formation dans la perspective de l'insertion ou de l'auto emploi ».

Aux étudiants, le parrain dira : « vous n'êtes qu'au début de votre long voyage. Continuez à travailler, redoublez d'efforts, car comme le dit un célèbre proverbe, « la chance aide parfois, le travail toujours !.

Vous avez acquis ce qu'on peut considérer comme étant le socle de votre future vie professionnelle, c'est-à-dire les cours théoriques et pratiques fondamentaux que comporte tout cursus académique de qualité. Faites en bon usage!

L'Ucao, lieu d'incarnation des valeurs d'éthique et de déontologie, est aussi le fruit de la présence de l'Eglise dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur au Sénégal.

Ce sont des investissements chiffrés à 2 250 000 000 FCFa marqués par la conduite des programmes des évaluations, la poursuite de la décentralisation de la carte universitaire, l'accompagnement dans les formations doctorales.

« Ainsi, ont été accueillis à ce jour 5 894 bacheliers primo entrants orientés par l'Etat du Sénégal à Dakar, Thiès, Ziguinchor entre 2013 et 2018 », a déclaré son Excellence, Monseigneur André Gueye, Evêque de Thiès.

L'Ucao donne rendez-vous à la prochaine cérémonie de graduation, tout en poursuivant la quête permanente pour l'accès et le maintien de la qualité grâce à ses offres de formation.