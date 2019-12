Sénégal: Saint-Louis - Tournée de l'observatoire national de la parité

La présidente de l'Observatoire National de la Parité (ONP) était à Saint-Louis hier, lundi 09 décembre, en vue de la mise en place d'un Comité Régional de Suivi de l'égalité du genre dans les politiques locales.

Cela entre dans le cadre du Programme d'appui aux producteurs et utilisateurs de statistiques de genre au Sénégal. Fatou Kiné Diop note, cependant, des avancées concernant la loi sur la parité notamment avec l'avènement du Plan Sénégal Émergent (PSE) plus précisément dans les deux Plans d'actions prioritaires (PAP).

L'objectif général de cette mission, c'est de mettre en place les comités techniques régionaux pour la mise en œuvre du programme PAPUSG (Programme d'Appui aux Producteurs et Utilisateurs de Statistiques de Genre).

Il s'agira de partager les missions de l'Observatoire National de la Parité (ONP) et les objectifs du PAPUSG avec les acteurs locaux; de recueillir l'état de la problématique des statistiques de genre au niveau local; de recueillir les attentes et les recommandations des acteurs locaux dans la mise en œuvre du PAPUSG et enfin de mettre en place le Comité Régional du Suivi de l'Égalité Femmes-Hommes dans les politiques locales. Ce programme PAPUSG est mis en place par l'ONP, avec l'appui de la Coopération espagnole et l'appui technique de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).

Son exécution repose sur deux leviers stratégiques à savoir le renforcement des capacités techniques nationales pour améliorer la prise en compte du genre dans la planification et le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques mais aussi le soutien technique et matériel à l'ONP afin de lui permettre, conformément à ses missions, de consolider les acquis du Sénégal en matière d'égalité Femmes-Hommes.

"Le mandat principal de l'Observatoire, c'est de faire le suivi et l'évaluation des engagements pris par le Sénégal en faveur de l'égalité du genre.

Évidemment pour y arriver, il nous faut nous appuyer sur l'information et sur des données et celles-ci devraient être chiffrées et désagrégées pour qu'on puisse réellement renseigner sur la situation des femmes et des hommes telle que mise en œuvre par les politiques publiques", a dit Fatou Kiné Diop, présidente de l'ONP.

Elle note toutefois des avancées par rapport à la loi sur la parité, bien qu'il y ait aussi des difficultés.

C'est la région de Kaolack qui a d'abord accueilli ces missions de l'ONP, du 25 au 29 novembre dernier, suivie de l'étape de Saint-Louis prévue du 09 au 13 décembre prochain. Quant aux étapes de Kolda et Sédhiou, les dates seront déterminées ultérieurement.