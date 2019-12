Ile Maurice: Pétitions électorales - Les affaires renvoyées

Les pétitions électorales déposées en Cour suprême par le Parti travailliste, le PMSD, le Reform Party et deux autres électeurs ont été appelées hier devant le chef juge Eddy Balancy. Les pétitionnaires, dont l'ex-Premier ministre Navin Ramgoolam, étaient présents en cour. Toutefois, Me Anwar Moollan Senior Counsel, qui représente l'Electoral Supervisory Commission, a informé le chef juge qu'il aura besoin de temps pour étudier toutes les pétitions électorales avant de faire connaître sa position.

De ce fait, la pétition de Navin Ramgoolam sera appelée à nouveau le 13 décembre. Celles déposées par Anil Bachoo, Cader Sayed Hossen, Lormesh Bundhoo et Javed Khedun seront mentionnées à nouveau le même jour. Quant aux pétitions électorales d'Ezra Jhuboo, Suren Dayal, Adrien Duval, Arianne Navarre-Marie, Jenny Adebiro, elles seront appelées le 23 décembre.

Pour rappel, Navin Ramgoolam a, par voie de pétition électorale, réclamé l'invalidation de l'élection dans la circonscription Montagne Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est. Ainsi, dans son document, le leader de l'Alliance Nationale demande à cette instance de déclarer nulle et non avenue l'élection de trois élus de l'Alliance Morisien, Vikram Hurdoyal, Zahid Nazurally et Sunil Bholah. Pour soutenir sa pétition, Navin Ramgoolam a avancé comme principale raison que, selon ses informations, certains bulletins de vote utilisés lors des élections générales du 7 novembre, n'ont pas été imprimés par l'imprimerie du gouvernement.

D'autre part, les hommes de loi de Surendra Dayal, Me Rabin Ramburn, Senior Counsel et Me Hiren Jankee, avoué, ont informé le chef juge que la pétition électorale de leur client, contestant l'élection de Pravind Jugnauth, Yogida Sawmyna- den et Leela Devi Dookun a été servi uniquement à Leela Devi Dookun. La raison : Pravind Jugnauth est actuellement en visite privée. Le pétitionnaire doit alors servir à nouveau le document à Pravind Jugnauth et à Yogida Sawmynaden.