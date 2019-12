Bénin: Olivier Verdon - « Allons déjà faire un résultat à l'Antwerp le week-end prochain »

Le match de clôture de la 18e journée du championnat de Belgique de football a vu Eupen du Béninois Olivier Verdon battre Ostende 1-0, dimanche soir.

Pilier de la défense à cinq imaginée par Beñat San José au Mambour, Olivier Verdon a à nouveau été très solide dans ses interventions. Eupen n'avait plus gagné depuis sa victoire contre Genk le 2 novembre dernier. « Cela fait du bien d'enregistrer trois points. C'était un match compliqué car Ostende était assez bas. Il fallait créer des espaces et trouver les failles. On a mis un but et garder le zéro derrière, que demander de plus ? La victoire est méritée », confie Olivier Verdon à l'issue de la rencontre.

Eupen a donc renoué avec la victoire après quatre défaites de suite : trois en championnat et l'élimination en Coupe mercredi. « C'est dur pour le moral de perdre plusieurs fois d'affilée, mais nous n'avons pas douté. La mentalité du groupe est bonne et ce succès va nous permettre de mieux rebondir. Le maintien ? Non, tant que ce n'est pas mathématiquement acquis, ce n'est pas fait. Allons déjà faire un résultat à l'Antwerp le week-end prochain. Un gros match comme je les aime avec beaucoup de pression, où nous allons souffrir, nous bagarrer sur le terrain. J'ai hâte d'être au Bosuil », a conclu Olivier Verdon.

Olivier Verdon a verrouillé une défense germanophone jusque-là bien poreuse

Il a troqué sa vareuse d'Alavés pour une pelisse de Panda : depuis son arrivée, Eupen n'a plus une passoire de défense. Arrivé en fin de mercato estival, Olivier Verdon est celui qui a rendu l'espoir à une formation eupenoise qui, comme à chaque début de saison, s'enfonçait déjà dans la déprime d'un jeu si naïf. Entré titulaire après un 3 sur 21 ponctué de 16 buts encaissés (2,3 buts par match), le Béninois de 24 ans a verrouillé une défense germanophone jusque-là bien poreuse : depuis, la KAS tourne à 1,3 point et seulement 1,2 but encaissé de moyenne par match.