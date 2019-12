Gabon: Le PDG du 2è arr. effectue sa rentrée politique

Les militants du Parti démocratique gabonaise(PDG) du deuxième arrondissement de la commune de Libreville ont effectué leur rentrée politique le week-end écoulé.Le Membre du Bureau politique Henry Paul Nanh Bioghe a exprimé son soutien au président de cette formation politique au pouvoir.

Ils étaient tous vêtus ou presque aux couleurs du Parti démocratique gabonais(PDG). Les partisans du parti au pouvoir, ceux du deuxième arrondissement de la commune de Libreville ont effectué leur rentrée politique.La rentrée politique s'inscrit dans le cadre des directives du Secrétariat exécutif du parti démocratique gabonais qui a pour objectif d'édifier les militants et sympathisants sur le mode de gestion des activités à venir du parti dans toutes les localités du pays."Je voudrais au nom des élus locaux et nationaux du deuxième arrondissement de la commune de Libreville m'acquitter d'un agréable devoir celui de remercier solennellement le Distingué Camarade président d'avoir bien voulu porter à la tête de la Mairie de Libreville,un digne fils de notre arrondissement en la personne de Léandre Nzue" lance t-il.

La cérémonie de ce jour,poursuit-il, se veut désormais une tradition annuelle.Pour lui,c'est l'occasion de rendre un hommage à leur engagement militant, ainsi qu'à la campagne de valeurs portée par le PDG qui ,selon lui,valorise la Régénération et la Revitalisation comme gage de durabilité mais surtout de l'hégémonie de leur formation politique sur l'échiquier national à travers des générations. "C'est un projet ambitieux mais tout à fait ambitieux mais tout à fait réaliste. Oui Camarades militants nous pouvons et nous devons relever ce défi. C'est pour cela que nous devons faire preuve d'unité, de pragmatisme mais surtout d'un peu plus de justice pour parvenir à une fédération efficace de nos ressources humaines afin que l'Égalité des chances prenne progressivement corps dans le processus de responsabilisation au sein des structures de notre circonscription politique. La cohésion de notre parti est également à ce prix" insiste t-il.

Henry Paul Nanh Bioghe invite les militants et sympathisants à doubler de vigilants face aux nombreuses tentatives incessantes de déstabilisation de leur parti orchestrées par des fauteurs de troubles aux ambitions politiques débordantes ."Les événements récents, des associations dites amies en sont la parfaite illustration. C'est donc pour moi l'occasion de lancer ici et maintenant un appel à la vigilance et à l'intégrité de tous" dit-il pour éveiller les consciences des uns et des autres.

Le Membre du Bureau politique Henry Paul Nanh Bioghe a exprimé son soutien au Président du Parti,Ali Bongo Ondimba.Ils appellent les membres et sympathisants à resserrer les rangs .