Togo: Les recommandations des USA au gouvernement togolais

Les États-Unis d'Amérique sont également regardants pour le prochain scrutin présidentiel de 2020.La Sous-Secrétaire Adjointe pour les Affaires Ouest-Africaines et Sécuritaires du Département d'Etat des Etats-Unis y a attiré l'attention des pouvoirs publics. Whitney Baird vient de finir un séjour de quelques jours au Togo.

'Madame Baird a appelé les autorités togolaises à tout mettre en œuvre pour faire de la prochaine élection présidentielle une élection, libre, juste, inclusive et transparente afin de faire du Togo un pays plus stable et plus démocratique', souligne mardi l'ambassade des USA dans un communiqué.La diplomate américaine est à Lomé depuis le 07 décembre. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié et de coopération entre le peuple américain et le peuple togolais.

Dans le cadre des relations d'amitié et de coopération entre le peuple américain et le peuple togolais, la Sous-Secrétaire Adjointe pour les Affaires Ouest-Africaines et Sécuritaires du Département d'Etat des Etats-Unis, Madame Whitney Baird effectue une visite de travail au Togo du 7 au 10 décembre 2019.

La Sous-secrétaire Adjointe a visité Lome Container Terminal, la centrale électrique Contour Global ainsi que l'entreprise sociale Alaffia. Elle a également échangé avec les premiers responsables du chapitre Togo des bour-sières du programme African Women Entrepreneurship Program (AWEP). Ces visites et ses rencontres ont été l'opportunité pour la Sous-Secrétaire Adjointe de réaffirmer le soutient des Etats-Unis Unis d'Amérique à ces ini-tiatives socio-économiques tant du secteur public que privé contribuant à faire du Togo un pays plus prospère.

Madame Whitney Baird a également eu des entretiens de haut niveau avec plusieurs responsables politiques et mili-taires togolais. Leurs entretiens ont porté sur des sujets tels que la bonne gouvernance, le développement écono-mique et le leadership du Togo dans les domaines du maintien de la paix dans la région et la sécurité maritime. Ma-dame Baird a appelé les autorités togolaises à tout mettre en œuvre pour faire de la prochaine élection présidentielle une élection, libre, juste, inclusive et transparente afin de faire du Togo un pays plus stable et plus démocratique.

A propos de la Sous-secrétaire Adjointe

Whitney Baird a pris ses fonctions de sous-secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique de l'Ouest et les affaires de sécu-rité en septembre 2018. Auparavant, elle a occupé le poste de Sous-Secrétaire adjointe par intérim pour l'Europe occidentale et l'Union européenne et les affaires régionales au sein du Bureau Europe du Département d'Etat. Elle a été ministre conseillère pour les affaires économiques à l'ambassade des États-Unis à Londres de 2014 à 2017. Avant Londres, Whitney Baird a travaillé au Bureau économique du département d'État en tant que conseillère spé-ciale pour les négociations commerciales, directrice des affaires commerciales multilatérales, sous-secrétaire ad-jointe par intérim pour le commerce et représentante spéciale par intérim pour les affaires commerciales. Mme Baird a également servi outre-mer à Madrid (Espagne), Dakar (Sénégal), Lomé (Togo), Toronto (Canada) et Yaoundé (Cameroun).