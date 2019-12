Ile Maurice: 1000e kit photovoltaïque solaire - Cérémonie de dévoilement prévue le 12 décembre

communiqué de presse

Dans le cadre du Home Solar Project mis en œuvre par le Central Electricity Board (CEB) et CEB (Green Energy) Co. Ltd, le 1000e kit photovoltaïque solaire a été installé à Souillac et la mise en service achevée en novembre 2019. Ainsi, une cérémonie de dévoilement de ce kit se tiendra le jeudi 12 décembre 2019 à Brise de Mer à Souillac, en présence du Premier ministre adjoint, ministre de l'Energie et des Services publics, M. Ivan Collendavelloo, et d'autres éminentes personnalités.

La phase pilote du projet, comprenant les 1 000 premiers kits photovoltaïques solaires, a été achevée en mars 2019. Le projet, lancé en mars 2018, comprend l'installation de kits photovoltaïques sur les toits de 10 000 foyers des personnes vulnérables. Cela dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour réduire la pauvreté tout en contribuant à l'objectif national de 35% d'électricité renouvelable dans le mix énergétique d'ici 2025. Ces kits photovoltaïques sont raccordés au réseau électrique et permettent aux plus nécessiteux de bénéficier de 50 kWh d'électricité gratuite mensuellement pendant 20 ans.

Le projet, échelonné sur une période de cinq ans, sera mis en œuvre en plusieurs phases. En vue d'assurer une meilleure répartition géographique, les 10 000 kits photovoltaïques seront installés dans toutes les régions de Maurice ainsi qu'à Rodrigues.

A noter que le CEB a obtenu un montant de Rs 350 millions (10 millions USD) en janvier 2019, sous la forme d'un prêt par le Fonds de développement d'Abu Dhabi et de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), pour la réalisation de ce projet.

Le Home Solar Project a été sélectionné par le Fonds de développement d'Abu Dhabi/IRENA parmi 89 entrées, après une sélection rigoureuse par un panel international d'experts.