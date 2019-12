Sahara Occidental: Réunion du Secrétariat général du Polisario pour les préparatifs de son 15e Congrès

Le Secrétariat général du Front Polisario tient une réunion mardi pour discuter et suivre les étapes préparatoires pour la tenue du colloque national et le quinzième Congrès du front, prévue dans la ville libérée de Tifariti à partir du 19 décembre prochain.

Cette réunion du Front Polisario survient, après celle tenue lundi par le Bureau permanent de son Secrétariat général, présidée par le président sahraoui, Brahim Ghali, au cours de laquelle une présentation sur les derniers préparatifs du 15e Congrès du Polisario a été exposée par le président du Comité préparatoire, Khatri Adouh.

Dans ce contexte, le Front Polisario a adressé ses salutations aux "délégations amies qui visitent les camps de réfugiés sahraouis et les territoires libérés", soulignant que ce geste de solidarité renouvelé "reflétait la détermination de continuer à soutenir le peuple sahraoui et sa juste cause, malgré toutes les circonstances et les difficultés".

Ce Congrès sera l'occasion "pour passer en revue toutes les options, notamment les moyens d'accélérer le plein exercice des droits du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance", comme l'ont souligné de nombreux responsables sahraouis, dont le Premier ministre Mohammed El-Ouali Akkeik.

Le Congrès se tiendra, à Tafriti du 19 au 23 décembre, sous le slogan "Une lutte acharnée, résistance et sacrifice, pour parachever la souveraineté de l'Etat sahraoui", et verra la participation d'environ 2 000 Congressistes du Front Polisario et plusieurs délégations étrangères.