Algérie: Bechar - Poursuite du vote dans le bureau itinérant de la commune frontalière de Béni-Ounif

Bechar — L'opération de vote pour les élections présidentielles du 12 décembre se poursuit "dans de bonnes conditions" mardi au niveau du bureau itinérant de la commune frontalière de Béni-Ounif (100 km au nord de Bechar), a-t-on appris de la délégation de wilaya de Bechar de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Les 2.456 électrices et électeurs inscrits sur les listes électorales de ce bureau itinérant, qui sont localisés à travers les localités rurales et éparses de Rosf-Ettayba, Fendi, Oued-Lakhdar et Oued-Namous et qui avaient commencé à voter lundi, continuent aujourd'hui d'accomplir leur devoir électoral, en présence de représentants des candidats en lice à cette présidentielle et ceux de l'ANIE, a-t-on précisé.

"L'opération de vote se déroule normalement au niveau de ce bureau itinérant où la caravane électorale mobile sillonnera de vastes étendues pour faciliter la tâche aux électeurs de ces régions éparse et rurales, au titre du dispositif électoral local", a-t-on signalé.

Les élections présidentielles du 12 décembre débuteront aussi 24 heures réglementaires avant la date du scrutin présidentiel à travers huit (8) autres bureaux itinérants au niveau des zones rurales et éparses de la commune de Bechar (Zousfana) et de la wilaya déléguée de Béni-Abbés (Timoudi, Béni-Abbes, Zghamra, Hjira, Bouhdid, Boukhlouf, Ksar El-Ma, Hassi-Abdallah, Bent Chark, Timagharine, Marhouma, Bchir, Idigh, Boudib, Ksiksou et Hassi-Erratma), selon l'ANIE.