Togo: L'INSEED fait ses comptes

L'INSEED, l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, joue un rôle essentiel en matière d'évaluation et de prévision et de planification.

Mais il est confronté à de nombreuses difficultés matérielles et l'absence de personnel qualifié.

Kouassi Koamé, son directeur, l'a rappelé mardi.

Il compte sur la stratégie nationale de la statistique pour améliorer les choses et sur l'appui financier des pouvoirs publics.

L'INSEED est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion financière. Il est placé sous la tutelle technique des ministères chargés de la Statistique.

Les missions confiées à l'Institut sont multiples : organisation du recensement de la population, enquêtes sur les conditions de vie des ménages et la pauvreté, élaboration et analyse des comptes de la nation, études, études et recensements auprès des entreprises, notamment.

Des tâches qui nécessitent de disposer de budgets conséquents.