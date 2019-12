Algérie: Sidi Bel-Abbès - une marche pacifique de soutien à l'élection présidentielle

Sidi Bel Abbes — Des citoyens, des travailleurs et des représentants des branches syndicales relevant de l'Union générale de travailleurs algériens (UGTA) à Sidi Bel-Abbes ont organisé, mardi, une marche pacifique de soutien à l'élection présidentielle du 12 décembre, tout en dénonçant toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires internes du pays.

Les marcheurs, qui se sont regroupés à la place du "1er novembre" au centre-ville, ont sillonné les artères principales de Sidi Bel-Abbès, brandissant des drapeaux nationaux et des banderoles portant des slogans de soutien à l'élection présidentielle et à l'institution militaire et de rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires du pays.

Ils ont appelé à se rendre massivement aux urnes le 12 décembre en vue de préserver l'unité et la stabilité de l'Algérie et contrecarrer les opportunistes qui œuvrent à semer la discorde et le chaos, a déclaré l'un d'eux.Ils ont également dénoncé l'ingérence du Parlement européen dans les affaires du pays et la vague de violence à laquelle fait l'objet la communauté algérienne à l'étranger lors de l'opération de vote et l'agression de journalistes en couverture des élections hors du pays.

Les manifestants ont exprimé leur soutien indéniable à l'armée nationale populaire (ANP) et toutes les forces de sécurité valorisant leur rôle de préserver la stabilité et la sécurité dans le pays et protéger des manifestants lors des marches populaires. Ils ont également salué l'indépendance de la justice et sa détermination à lutter contre la corruption en infligeant des sanctions aux personnes impliquées dans des affaires portant atteinte à l'économie nationale.

Entre autres slogans scandés et soulevés lors de cette marche, "Djeich Chaab khawa khawa", "Non à la discorde", "Oui pour les élections", "Non à l'ingérence étrangère dans nos affaires internes" et "Non à la violence contre les électeurs".