Algérie: Scrutin/Marseille - Rapatriement à partir de mardi des 12 bureaux de vote délocalisés

Marseille — Les douze (12) bureaux de vote pour l'élection présidentielle du 12 décembre, délocalisés vers les communes relevant du Département des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse (Marseille) sont regroupés dès mardi au Parc Chanot au centre-ville de Marseille.

Ainsi, la suite du déroulement du scrutin dans la ville phocéenne pour les plus de 65.000 inscrits sur les listes électorales, aura lieu dans sa totalité au niveau de ce palais d'expositions où les bureaux délocalisés sont "rapatriés et regroupés", à compter de ce mardi jusqu'à la fin du scrutin, à savoir jeudi à 19h00.

Les douze (12) bureaux ont été installés pendant trois jours (du 7 au 9) dans les communes, entre autres, d'Aix-en Provence, Aubagne, Arles, Istres, Martigues du Département des Bouches-du-Rhône, et dans le Département du Vaucluse dans les Communes d'Avignon, d'Orange et à partir de mardi les ressortissants algériens de Marseille auront à leur disposition 18 bureaux au niveau de Parc Chanot pour voter.Le délégué adjoint de l'Autorité Nationale Indépendante des élections (ANIE) de Marseille a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que l'opération de délocalisation "a pour objectif d'inciter et de mobiliser le votant à s'acquitter de son devoir" mais aussi mettre à sa disposition tous les "moyens devant chez lui" pour exercer son droit.

A ce propos, il a souligné que "l'organisation du scrutin s'est déroulée dans la transparence et pour la 1er fois sous le contrôle de l'ANIE avec ses 50 représentants issus de la société civile"."Chacun est libre de manifester son choix mais aussi il faut laisser les autres exprimer le leur, les laisser faire valoir leur droit de voter. Tout cela dans un esprit de respect et de civisme", a-t-il noté.Pour rappel le corps électoral à l'étranger compte 914.000 électeurs répartis sur 60 centres et 395 bureaux de vote. Outre les 114 commissions électorales au niveau des consulats et des missions diplomatiques, L'ANIE dispose de 8 coordonnateurs répartis sur huit (8) zones géographiques et de 27 délégués à l'étranger.Cinq (05) candidats sont en lice à la présidentielle du 12 décembre, à savoir Abdelmadjid Tebboune (indépendant), Ali Benflis du parti Talaie el Hourriyet, Abdelaziz Belaid du Front Al-Moustakbel, Azzedine Mihoubi du Rassemblement national démocratique (RND) et Abdelkader Bengrina du Mouvement El-Bina.