Seychelles: Les cas de violence domestiques en hausse aux Seychelles doivent être traités, selon un responsable

La violence basée sur le genre est un problème grave aux Seychelles qui affecte de nombreuses familles et est une question profondément enracinée dans l'inégalité entre les sexes, a déclaré un haut responsable du gouvernement.

Les militants du monde entier célèbrent les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre du 25 novembre au 10 décembre.

C'est une réalité quotidienne pour «les nombreuses femmes et filles qui souffrent en silence, à huis clos, aux mains de ceux qui sont censés les aimer et les protéger. La violence à l'égard des femmes et des filles continue d'augmenter selon le nombre de cas signalés dans tout le pays ", a déclaré dans un e-mail la secrétaire principale aux affaires familiales, Marie-Josée Bonne à la SNA.

Pour les trois premiers trimestres de l'année, 356 cas de violence familiale ont été enregistrés devant le tribunal respectif, neuf de plus que pour la même période en 2018.

M. Bonne a également déclaré à la SNA que certaines violences domestiques entraînent même la mort.

"Il y a eu quelques cas où des femmes ont perdu la vie à cause de la violence domestique - une dame à Anse Boileau dont le corps a été coupé et jeté à Caiman River, une femme qui a été retrouvée morte dans sa maison à Pointe Larue. Il y a aussi l'incident survenu le 1er ou le 2 janvier, au cours duquel une femme est décédée à l'hôpital des suites des coups reçu de son partenaire ", a expliqué Mme. Bonne.

Elle a noté qu'en 2019, il y avait plusieurs cas où des hommes avaient perdu la vie à la suite de violences domestiques aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.

Dans la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes à Genève du 21 octobre au 8 novembre, la délégation seychelloise a informé le comité des mesures prises pour lutter contre ce problème.

Un projet de loi national sur la violence domestique a été soumis à l'Assemblée nationale. Le projet de loi se concentre sur la violence domestique et ne se limite pas seulement à la violence contre les femmes et les filles, mais fournit également une protection aux victimes masculines.

Le projet de loi est devant le Parlement pour examen au premier trimestre 2020. Il y a des discussions et des procédures en cours pour construire un centre unique pour les femmes et les filles victimes de violence sexiste. Les modifications proposées à la loi sur les enfants, qui interdiront les châtiments corporels des filles et des garçons ainsi que les châtiments raisonnables des parents, "dit Mme. Bonne.

En novembre de l'année dernière, le seul refuge officiel pour les femmes victimes de violences basées sur le genre a ouvert ses portes avec le soutien financier de l'Union européenne.

Mme. Bonne et son équipe ont également terminé une étude pilote sur les coûts économiques de la violence sexiste.

Des campagnes de sensibilisation sont menées tout au long de l'année pour éduquer et autonomiser les femmes. Cela comprenait des publicités, des spots télévisés et de courts documentaires sur les médias et des discussions sur les lieux de travail, entre autres.

Le Tribunal de la famille prévoit la protection contre la violence domestique dans les affaires civiles. En tant que tribunal spécial, le Tribunal de la famille présente certains avantages par rapport aux autres tribunaux, car sa procédure est moins formelle, plus souple, moins coûteuse et règle les différends rapidement.

Le Secrétariat de l'égalité des sexes a reçu un soutien pour entreprendre des travaux de recherche d'organisations locales et internationales. L'étude nationale de référence sur la violence basée sur le genre 2016 a été réalisée conjointement avec Genderlinks d'Afrique du Sud et le Bureau national des statistiques.