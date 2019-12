Cote d'Ivoire: Renouvellement de ligne de financement - Nsia banque CI octroie un crédit de 100 milliards de FCfa à la Sir

Nsia Banque CI et la Société ivoirienne de raffinage (Sir) ont signé une convention, le mercredi 13 novembre 2019, portant sur le renouvellement d'une ligne de financement sous forme de lettre de crédit/spot en faveur de la Sir à hauteur de 100 milliards de FCfa.

«Ce renouvellement de ligne vise à soutenir la Sir, acteur majeur du raffinage en Afrique de l'Ouest, dans l'optimisation de sa chaîne d'approvisionnement en ressources naturelles brutes pour une gestion toujours plus maîtrisée de sa production.

Depuis 2018, ce sont plus de 200 milliards de FCFA de financement sous forme de lettres de crédit/spot que Nsia Banque CI a octroyé à la Sir pour le développement de son exploitation », informe un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

« Nsia Banque CI est fière de contribuer aux projets de développement de la Société ivoirienne de raffinage (Sir).

Ce financement traduit pour chacune des entités une volonté manifeste de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire à travers l'amélioration du cadre de vie des populations ivoiriennes et sous régionales » a déclaré Léonce Yace, directeur général de Nsia Banque CI.

« Je me réjouis de ce partenariat qui confirme, une fois de plus, la capacité de NSIA Banque CI à répondre efficacement aux besoins de développement stratégiques de notre établissement.

Le renouvellement de cette importante ligne de financement permettra à la SIR d'assurer un approvisionnement constant et soutenu en ressources naturelles brutes dans le pays et la sous-région », s'est exprimé Thomas Camara, directeur général de la Sir.

À l'issue de cette signature de convention, les deux parties se sont félicitées de cette collaboration qui illustre, une fois de plus, leurs engagements respectifs à fournir plus de services de qualité et satisfaire la demande du marché ivoirien et sous régional.

Nsia Banque CI, partenaire privilégié de la Sir, accompagne la raffinerie depuis plusieurs années dans des projets majeurs et réaffirme son engagement auprès des entreprises qui contribuent durablement au développement économique ivoirien.

Nsia Banque CI filiale du Groupe panafricain Nsia, est présente dans 12 pays et leader en Assurance et Banque. Nsia Banque CI fait partie du pôle bancaire dudit groupe fort de 3 banques et 3 succursales en Afrique de l'Ouest.

Cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), elle compte aujourd'hui plus de 80 agences en Côte d'Ivoire, dispose d'un parc de plus de 120 automates, ainsi que d'un bureau de représentation à Paris (France) dédié à la diaspora.

Première entreprise de Cote d'Ivoire, la Sir a été créée en 1962 et a démarré sa première unité de traitement de pétrole brut en 1965. D'une superficie initiale de 40 ha, elle s'est agrandie au fil de l'accroissement de ses capacités pour atteindre 80ha et traite actuellement 3 800 000 de tonnes par an.