Maroc: Des entreprises portugaises en mission d'affaires au Maroc

Développer des relations B2B entre les entreprises du Portugal et du Royaume

La Chambre de commerce, d'industrie et de services du Portugal au Maroc (CCISPM) et le groupe de conseil EXUMAS organisent, du 11 au 14 décembre, en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et services de Casablanca-Settat (CCIS) une mission d'affaires multisectorielle au Maroc.

Cette mission a pour objectif de développer des relations B2B entre les entreprises du Portugal et du Maroc mais aussi de promouvoir les échanges commerciaux et renforcer des partenariats entre les deux pays, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Plus de 25 entreprises portugaises œuvrant principalement dans des secteurs à haute valeur ajoutée vont prendre part à cette mission. Il s'agit notamment des secteurs de l'industrie agroalimentaire, transport et logistique, meubles, BTP & matériaux de construction, nouvelles technologies de l'information, énergie, cuir, tourisme et métallurgie, rapporte la MAP.

Ainsi, un séminaire est prévu, le 12 décembre à Casablanca, lors duquel les participants traiteront des mécanismes à même d'accélérer les synergies et les dynamiques entrepreneuriales des deux communautés d'affaires marocaine et portugaise.

Selon les organisateurs, l'événement comptera sur la présence de l'ambassadeur du Portugal au Maroc et du Président de la Chambre de commerce, d'Industrie et Services de Casablanca-Settat et sera suivi d'une série de rencontres B2B entre les acteurs marocains et portugais.

Une réunion de travail est également programmée à la Chambre de commerce de Casablanca-Settat le 13 décembre. L'objectif est de discuter de la mise en place de programmes d'échanges entre les différentes institutions participantes.

Et à noter que c'est la deuxième fois que le groupe de conseil EXUMAS organise une mission commerciale de ce genre au Maroc. Cet événement s'inscrit, en effet, dans le cadre du programme d'aide et d'accompagnement dans le processus d'internationalisation des entreprises portugaises. La mission se terminera autour du dîner de gala annuel organisé par la CCISPM.

La CCISPM est une organisation à but non lucratif qui regroupe des membres actifs qui se lancent des défis alliant business et convivialité, en développant des liens solides entre les deux pays. Une convivialité qui se veut fédératrice et créatrice de partenariats économiques, culturels et amicaux.

Elle veille activement à la création d'un environnement propice au développement et à l'échange entre le Maroc et le Portugal. Elle joue également un rôle de chef de file dans la promotion des échanges entre les deux pays. Elle représente et défend les intérêts de ses membres auprès de l'industrie et des différentes instances gouvernementales.

Créé en 2012, Exumas Consulting Group est un groupe de conseil portugais qui a pour objectif de promouvoir le développement des entreprises portugaises dans de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée. Exumas identifie les besoins d'exportation/importation des entreprises portugaises et les accompagne dans leur stratégie d'expansion.