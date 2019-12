Afrique: Déclaration du haut représentant, au nom de l'UE, à l'occasion de la Journée des droits de l'homme, 10 décembre 2019

document

Nous célébrons cette année le 10e anniversaire de la Charte des droits fondamentaux et le 30e anniversaire de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Toutefois, ces droits continuent d'être mis à mal partout dans le monde.

Les enfants et les jeunes, en particulier, restent les principales victimes de violations des droits de l'homme. Ils sont contraints de chercher refuge, enrôlés en tant que soldats, forcés de travailler ou arrachés à leur famille contre leur gré.

Dans de nombreux endroits du monde, les citoyens se mobilisent en faveur des droits de l'homme.

Les défenseurs des droits de l'homme descendent dans la rue pour exiger le respect de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Les jeunes, en particulier, se mobilisent de plus en plus pour défendre leurs droits et leur avenir.

Dans ce contexte mondial en mutation, l'Union européenne reste le défenseur le plus ardent du système multilatéral. Elle est le pilier de la promotion et de la protection des droits de l'homme.

L'Union européenne renforcera le rôle qu'elle joue de longue date, en mettant l'accent sur de nouvelles questions telles que l'intelligence artificielle ou le changement climatique.

L'UE réaffirme qu'elle est fermement attachée à la pleine jouissance par toutes les femmes et les filles de leurs droits fondamentaux.

Le rôle accru de l'Union européenne en tant qu'acteur mondial s'est traduit par d'importants résultats au Conseil des droits de l'homme et à l'Assemblée générale des Nations unies en 2019.

En particulier, l'Union européenne a contribué à faire progresser les droits de l'enfant et la liberté de religion ou de conviction. Elle a créé un consensus sur des situations problématiques en matière de droits de l'homme en RPDC, au Myanmar/en Birmanie et en Syrie.

L'Union européenne continue de s'associer à la société civile, aux défenseurs des droits de l'homme, aux milieux universitaires, au secteur privé et à de nombreux autres acteurs, afin de faire avancer les priorités relatives aux droits de l'homme.

Lors du forum UE-ONG, qui s'est tenu à Bruxelles les 3 et 4 décembre et a réuni quelque 200 militants de la société civile et défenseurs des droits de l'homme, les participants ont examiné le rôle de l'Union européenne dans la promotion d'un avenir environnemental équitable, et ont formulé des recommandations sur des actions ciblées envisageables.

La gestion des terres et des ressources naturelles est l'un des plus grands défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui.

L'Union européenne mesure toute l'importance que revêt le travail des défenseurs des droits de l'homme, qui font souvent face à une grande adversité et payent souvent un prix personnel élevé.

L'Union européenne invite tous les partenaires à permettre aux défenseurs des droits de l'homme de travailler dans un environnement favorable et sûr, sans entraves ni insécurité.

L'Union européenne continuera de protéger, de promouvoir et de respecter les droits de l'homme avec tous les pays, organisations et particuliers qui s'investissent pour apporter des réponses efficaces et innovantes aux défis existants et nouveaux. Nous avons beaucoup progressé, mais il faut en faire davantage.