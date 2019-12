Sénégal: Saint-Louis - La cohésion sociale au menu d'une activité culturelle, mercredi

Saint-Louis — Le groupe de rap "combat à temps crew" organise, mercredi, à l'espace jeunes, une journée d'activités culturelles pour renforcer la cohésion sociale au Sénégal, annonce un communiqué reçu à l'APS.

Cette journée sera marquée par la conférence dont le thème est "'La nation sénégalaise entre mythe et réalité", suivie d'une remise de cadeaux en présence d'autorités culturelles, religieuses, politiques et responsables de mouvements citoyens, selon les organisateurs.

La conférence publique sera animée par le Pr Cheikh Oumar Diagne et a pour modérateur, Dr Abdou Khadre Sano de l'Université Gaston berger de Saint-Louis.

Le groupe "combat à temps crew" est composé de jeunes étudiants, d'élèves et d'ouvriers.

A travers cette journée, il s'agit de "célébrer le Sénégal et son histoire", pour "montrer que même si nous avons les visions politiques opposées et de croyances différentes, nous partageons tous le Sénégal, notre nation et la même histoire", a expliqué le leader du groupe Ahmad Sahit Diba alias Baye Dibs.

"Les appartenances culturelles, religieuses, confrériques et politiques commencent à devenir une source de tension (...) et cette journée apparait comme le levier pour maintenir cette cohésion sociale", a dit Diba.

"Depuis quelques années, notre association culturelle réalise différentes activités artistiques et citoyennes telles que des concerts de solidarité dénommés +Sama Education Show+ dont toutes les retombées serviront à appuyer les étudiants non boursiers et les élèves....", a t-il expliqué.