Cote d'Ivoire: Lac de Kossou - Un document de plan d'aménagement élaboré par les acteurs concernés

La salle de réunion du président Golf club à Yamoussoukro, a servi de cadre le jeudi 5 décembre 2019 , à la tenue d'un atelier de restitution des résultats des études d'aménagement du Lac de Kossou à l'intention des parties prenantes qui interviennent sur ce lac, (ministère en charge des ressources animales et halieutique, autorités administratives, bailleurs de fonds, pêcheurs).

Dans le cadre de l'appui au renforcement de la productivité du lac de Kossou, l'équipe de coordination du Projet de Pôle Agro- Industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier) et le District Autonome de Yamoussoukro, a initié la réalisation de l'étude d'aménagement de ce lac qui a été confié au groupement BRL ingénierie/BRL ingénierie-CI.

Cette étude a permis de déterminer l'état d'exploitation des ressources et de proposer un plan de gestion du lac selon l'approche écosystémique à partir d'un processus participatif impliquant les représentants des parties prenantes.

L'objectif de cet atelier était donc de contribuer à une meilleure connaissance de l'état actuel d'exploitation des ressources du lac, mais surtout à la validation des mesures visant à réduire la dégradation des milieux aquatiques et terrestre et la mise en place d'une gestion concertée des ressources du lac, dans le cadre d'une approche écosystémique qui intègre les dimensions biologiques, environnementales, économiques et placer les acteurs des filières concernées et les populations riveraines au centre de cet écosystème.

Coulibaly Kigbafori Mamadou, représentant la coordinatrice du projet 2APAI, a traduit sa gratitude aux participants à l'étude du projet. Il a indiqué que le document du plan d'aménagement du lac sera transmis au ministère de tutelle. Car, « le financement n'est pas prévu dans le cadre du 2PAI-Bélier. ».

C'est pourquoi, il a sollicité la disponibilité des partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement ivoirien dans la recherche de financement pour la mise en œuvre des actions pour une gestion durable du lac, de ses ressources pour la filière pêche, ainsi que de la restauration écologique et la préservation des écosystèmes et de la biodiversité.

Il faut souligner que le projet 2PAI-Bélier est cofinancé par l'Etat de Côte d'Ivoire et la Banque Africaine de développement à un montant de 80,9 milliards sur une période de 5ans.

Il vise à asseoir les conditions préalables à l'émergence d'un pôle Agro-industriel comme premier agropole pour la transformation et la modernisation de l'agriculture ivoirienne au centre du pays, par la restauration du capital productif et le développement des chaines de valeurs agricoles (riz, manioc, tomates, légumes, poissons et porcs).