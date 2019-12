Maroc: Coup d'envoi de la 5ème édition du Congrès International de l'Arganier à Agadir

Sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, la ville d'Agadir a accueillie ce Mardi 10 décembre 2019, la cinquième édition du Congrès international de l'arganier. Placé sous le thème «Capital naturel de l'arganeraie, valeur et valorisation», ce rendez-vous de rencontre et d'échange est organisé par ANDZOA "l'Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier" avec pour objectif de rassembler des partenaires de la Réserve de biosphère de l'arganeraie (RBA), à savoir- les chercheurs, les décideurs, les organisations, les professionnels et les communautés locales pour la mise en place d'initiatives de valorisation de la filière.

Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Aziz Akhannouch, a présidé le 09 décembre 2019 à Agadir, la cérémonie d'ouverture des travaux de la 5ème édition du Congrès International de l'Arganier placée sous le thème « Capital naturel de l'arganeraie : valeur et valorisation»., avec la participation de chercheurs et académiciens nationaux et internationaux et des acteurs économiques qui s'intéressent aux différents aspects liés au secteur de l'arganier.

Ce rendez-vous biannuel, est couronnée en sa 5ème édition par la 1ère édition du Salon international de l'arganier, qui vise le partage des connaissances scientifiques et techniques entre les chercheurs nationaux et internationaux, les gestionnaires forestiers, les acteurs économiques et les institutions de développement.

C'est l'occasion de communiquer et de capitaliser autour des résultats et acquis de la recherche scientifique sur l'arganeraie et l'arganier et faire le point sur des initiatives et approches actuelles en matière d'évaluation et de valorisation du capital naturel de la Réserve de Biosphère des Arganeraies (RBA).

Cette 5ème édition est amenée à proposer de nouvelles orientations, notamment en matière de valeur et valorisation du capital naturel de la RBA en mettant en lumière l'importance de cet écosystème.

La filière de l'arganier bénéficie d'un intérêt particulier dans le cadre du Plan Maroc Vert, avec la création de l'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier (ANDZOA) en 2010 et la signature d'un contrat-Programme pour la période 2012-2020 entre le Gouvernement et l'Interprofession de la filière pour le développement de la filière.

Les objectifs stratégiques de ce contrat-programme, à l'horizon 2020, consistent en la réhabilitation de 200.000 ha de l'arganeraie, la domestication de l'arganier et l'extension de sa culture en conduite moderne sur 5.000 ha, l'augmentation de la production de l'huile d'argane pour atteindre 10 000 tonnes/an en 2020 et la mise en place de projets Pilier I et Pilier II en vue d'une valorisation et d'une promotion modernes et efficientes des produits de l'arganier.

Pour la mise en œuvre de ce contrat programme, l'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier (ANDZOA) a adoptée plusieurs programmes parmi lesquels, le programme de réhabilitation de l'Arganeraie et le programme d'Arganiculture.

Le programme de réhabilitation de l'Arganeraie porte sur une superficie de 200.000 ha à horizon 2020. La réhabilitation porte notamment, sur la régénération de l'arganier pour l'amélioration des performances des arganeraies existantes. Les réalisations sont de 146 397 Ha pour la période 2012-2018.

Le projet de Développement de l'arganiculture dans les environnements dégradés (DARED), financé par le Fonds Vert pour le Climat, vient couronner les efforts déployés par les différents partenaires.

Ce projet porte, notamment, sur la plantation de 10.000 ha, la mobilisation des eaux de surface, le renforcement des capacités des acteurs et l'organisation des maillons de la chaine de valeur de la filière.

Par ailleurs, dans le cadre de l'accompagnement de la mise en œuvre de la filière arganier, des activités de recherche sont menées pour répondre aux orientations du Plan Maroc Vert et concernent principalement quatre axes, à savoir, l'amélioration génétique et la création de variétés d'arganier et sélection d'arganiers performants, la multiplication des plants sélectionnés, l'élaboration des techniques de conduite des vergers modernes d'arganier, la valorisation de l'arganier et ses produits ainsi que l'utilisation de la biotechnologie dans la recherche sur l'arganier.

A ce jour, des résultats de recherche importants ont été atteints. Il s'agit notamment, de l'inscription en 2018 de six variétés d'arganier caractérisées par leur large adaptation et par leur précocité de production au catalogue officiel.

L'arganier (Argania spinosa L.) est un arbre endémique du Maroc, pivot d'un système agro-sylvo pastoral unique qui s'étend sur une superficie de 830 000 hectares environ dans les régions semi-aride à aride atlantique du Maroc.

Cet écosystème, aux utilités et rôles multiples, offre de grandes potentialités pour l'amélioration du niveau de vie des populations rurales.

Cette édition du Congrès qui se tient sous forme de tables rondes, de conférences et de visites de terrains, a connu la participation de 230 chercheurs (60 communications orales et affichées), issus de 9 pays ainsi que la participation de responsables gouvernementaux, de représentants des partenaires techniques et financiers, des leaders de la société civile ainsi que de nombreux professionnels.

M. le Ministre a présidé la signature de deux conventions. La première, signée entre le ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, et la FIFARGANE porte sur la mise à niveau de l'interprofession.

La deuxième convention concerne la promotion du label Bio des produits de l'Argane. Celle-ci a été signée entre la FIFARGANE et la Fédération Interprofessionnelle du Bio au Maroc (FIMABIO).

En marge de cet événement, M. le Ministre a procédé à la remise de prix aux meilleures recherches sur l'arganier à l'occasion de l'organisation du Prix de jeunes chercheurs qui a pour objectif de promouvoir et de développer une recherche d'excellence par les jeunes chercheurs, doctorants et mémorisants.

Sux prix et distinctions ont été décernés aux meilleurs travaux de recherche, toutes disciplines confondues, (trois jeunes vainqueurs en catégorie Master-Mémoire d'ingénieur : Soufiani Meriem- Bar Marouane- Boukyoud Zineb et trois autres en catégorie thèse de doctorant : Mouhaddab jamila- Bourhim Thouria- Metougi Mohamed Louay).